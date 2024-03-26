Правила подкормки гортензий весной: кустики будут цвести без перерыва

Не зря гортензии часто называют "королевами сада". Они способны очаровать пышными цветами разного цвета. Но чтобы раскрыть всю красоту бутонов, нужно знать, чем поливать гортензию, чтобы она цвела.

В первую очередь, специалисты советуют выбирать специальные удобрения для гортензий, которые можно приобрести в любом специализированном магазине. В них содержатся оптимальные пропорции всех необходимых этому растению веществ, в частности фосфора, азота, калия и т.п.

Не следует игнорировать и органические удобрения. Особенно полезны для гортензий перегной и компост. Они помогают обогатить качество почвы, значительно улучшить ее структуру.

Подкормку гортензий следует начинать весной, когда растение еще только проснулось. После зимнего периода она особенно нуждается в уходе и обогащении микроэлементами. Только так можно добиться активного роста.

Далее подкормки повторяют каждые 4-6 недель в течение всего сезона. Так вы сможете снабдить растение питательными веществами, которые ему нужны для пышного цветения.

Сухие удобрения садоводы советуют рассыпать вокруг корней так, чтобы избежать попадания на цветы и листья. Помните, что это может даже привести к ожогам, что очень вредит растению. Важно также соблюдать инструкции по использованию удобрения, которые обычно добавляют производители на упаковку, чтобы не перекормить кустики.

В период активного цветения гортензии нуждаются в увеличенном количестве фосфора, который помогает стимулировать расцветание и делает цвета более насыщенными. Однако и здесь важно не переборщить, ведь чрезмерное использование этого микроэлемента приведет к истощению растения.

Любая подкормка будет эффективной только при достаточной влаге. Поэтому гортензии следует регулярно поливать, особенно в жаркие дни.

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