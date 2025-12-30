Правила сбора дров в лесах Украины: изменится ли что-то для граждан в 2026 году

Заготовка дров

Для многих украинских семей дрова остаются основным источником тепла, а их заготовка — критически важным этапом подготовки к холодам. Кто-то предпочитает официальную покупку топлива, а кто-то пытается найти ресурсы самостоятельно.

Чтобы подготовка к зиме 2026 прошла без штрафов и правовых проблем, необходимо четко различать, что государство позволяет брать бесплатно, а что требует оформления специальных документов.

Лесорубный билет: главный документ отрасли

Важнейшим понятием в лесном хозяйстве является лесорубный билет — это специальное разрешение, дающее право на заготовку древесины. В 2026 году такой документ выдается преимущественно в электронной форме через платформу «ЕкоСистема». Важно понимать, что лесорубный билет получают постоянные лесопользователи (лесхозы) для проведения официальных рубок.

Для обычного гражданина существуют два сценария взаимодействия с этим документом:

Покупка готовых дров. Вы приобретаете древесину, которую лесхоз уже заготовил на основании своего лесорубного билета. В этом случае вашим разрешительным документом на перевозку становится товарно-транспортная накладная. Самозаготовка. В некоторых случаях лесничество может выдать ордер или билет на вас. Это дает право без помощи других собрать порубочные остатки на конкретном участке леса после проведения основной рубки. Без такой бумаги любая попытка распилить дерево в лесу считается незаконной.

Четкое разграничение: что можно и что нельзя заготавливать/собирать в лесу

Закон Украины различает ресурсы общего пользования и государственную собственность. Это разграничение определяет судьбу каждого, кто входит в лес с целью заготовки.

Что остается разрешенным (общее использование)

Без билетов и разрешений можно выносить только «лесную подстилку», сбор которой не требует использования топора или пилы:

мелкий хворост и веточки, упавшие естественным путем;

опавшая хвоя, сухие листья и шишки;

кора, отслоившаяся от стволов сама.

Что остается под запретом

Статус «упало само» не дает права присваивать ресурс. Поваленные стволы (ветровал) и мертвые (сухостой) деревья официально принадлежат государству. Использование бензопилы или топора для их разборки без лесорубного билета — это прямой путь к штрафу, поскольку лесхозы должны сами заготавливать этот ресурс или реализовывать его через официальные разрешения.

Специальные исключения и законные пути получения дров в 2026 году

В 2026 году продолжают действовать специальные условия для жителей прифронтовых территорий. Правительство разрешает бесплатную заготовку порубочных остатков для населения этих зон, но только после согласования с военными администрациями и лесхозами.

Для всех остальных граждан наиболее надежным путем является официальный заказ топлива. Кроме прямого обращения в лесничество работает государственный сервис «ДроваЄ», где можно выбрать тип древесины, объем и заказать доставку прямо в дом. Такая процедура гарантирует чистоту перед законом и обеспечивает качественное топливо, соответствующее государственным стандартам.