Правила выживания для еды: как поддержать температуру в холодильнике во время блекаутов

Поддержать холод поможет вакууматор, замороженные бутылки с водой и правильная организация пространства. / © Фото из открытых источников

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Регулярные отключения света заставляют украинцев искать новые действенные способы защиты домашних запасов от быстрого испорчения. Комплексный подход к организации кухонного пространства и использованию подручных средств позволяет обеспечить семью свежей едой даже в экстремальных условиях.

О главных правилах хранения без света сообщают эксперты Университета Миннесоты.

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Температурный режим: правило закрытой дверцы

Без электропитания обычный холодильник способен безопасно удерживать прохладу в течение четырех или шести часов в зависимости от температуры на кухне. В то же время полностью заполненная морозильная камера будет хранить продукты замороженными около двух суток, если ее дверца будет оставаться плотно закрытой.

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Эксперты категорически запрещают открывать холодильник без необходимости, кроме случаев, когда туда нужно быстро положить контейнер со льдом. Если же морозильник заполнен только наполовину, продукты следует сгруппировать вместе , чтобы они максимально долго удерживали общий холод.

Простым и невероятно действенным лайфхаком является использование обычных пластиковых бутылок с водой , которыми следует заранее заполнить все свободные места в морозильной камере. При необходимости они прекрасно будут работать как мощные аккумуляторы холода внутри самой морозилки, или их можно перевести в холодильник для экстренного снижения температуры.

Если вы ожидаете очень длительного отключения, самые ценные запасы следует заранее перевести в портативные термосумки с дополнительными аккумуляторами холода. Такой подход создаст двойной слой термоизоляции , а гораздо меньший объем закрытой сумки позволит намного дольше удерживать низкую температуру вокруг продуктов.

Экстренное охлаждение: как безопасно использовать сухой лед

В случае долгосрочных блекаутов действенным решением станет сухой лед , который нужно положить в камеру еще до начала размораживания запасов. Около двадцати двух килограммов этого вещества хватит для поддержания мороза в полностью заполненной стандартной камере в течение четырех суток.

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Кусочки сухого льда следует класть поверх пищи, обязательно отделив их слоем обычного картона для предотвращения повреждения упаковок. Работать с ним нужно исключительно в плотных рукавицах и при хорошей вентиляции помещения, ведь накопление углекислого газа может вызвать удушье.

Размораживание и сортировка: как спасти еду

Размороженное мясо, готовые горячие блюда, пиццу и растопленное мороженое повторно замораживать категорически запрещено . Это связано с тем, что при оттаивании кристаллов льда разрушается структура волокон, а в теплой среде начинают мгновенно размножаться болезнетворные бактерии.

Если мясо уже разморозилось, а света до сих пор нет, его следует замариновать в уксусе, кефире или лимонном соке , чтобы остановить развитие микроорганизмов. Такая кислая среда поможет безопасно сохранить продукт без холодильника еще на двое-трое суток, однако при первой же возможности эти запасы придется приготовить в первую очередь .

Твердые сыры, хлеб, соки и сливочное масло можно безопасно возвращать в морозильную камеру для дальнейшего хранения. Эти категории продуктов абсолютно не теряют своих питательных свойств вследствие температурных колебаний и прекрасно сохраняют оригинальный вкус после окончательного оттаивания.

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Вакуумная упаковка: преимущества и скрытые опасности

Дополнительно защитить мясо или овощи поможет вакуумный упаковщик . Это устройство удаляет воздух из пакета, препятствуя образованию морозного ожога и существенно экономя пространство на полках морозилки.

Для домашних нужд чаще всего выбирают компактные бескамерные устройства , которые откачивают воздух из пакета и надежно запаивают его край. Однако специалисты отмечают, что вакуумирование ни в коем случае не является полноценной заменой базовому охлаждению в холодильнике или в морозильной камере.

Следует помнить, что в бескислородной среде вакуумного пакета могут стремительно развиваться опасные анаэробные бактерии , присутствие которых невозможно определить по запаху. Из-за этого серьезного риска категорически запрещается герметично паковать мягкие сыры, свежие грибы, сырой лук и неочищенный чеснок.

Напомним, киевлян призвали готовиться к тяжелой зиме , ведь значительная часть ТЭЦ разрушена. Жителям столицы советуют уже сейчас продумать, как они будут проходить зимний период из-за возможных перебоев с отоплением и электроснабжением.

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