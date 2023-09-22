Правильно подготовьте газон осенью – и он будет радовать глаз изумрудной травой весной

Зачем готовить газон к зиме: что делать, чем и когда удобрять газонную траву осенью, чтобы газон был красивым весной.

Газон на участке обычно выполняет декоративную функцию. Но чтобы трава была изысканного изумрудного цвета, за ней нужно регулярно ухаживать в течение всего сезона. Но достаточно особого внимания газон требует именно осенью: его нужно подготовить к зиме, чтобы травка из лужайки радовала глаз весной.

Зачем готовить газон к зиме

У садоводов очень жаркая осенняя пора – нужно подкормить сады-огороды к следующему сезону. Все занимаются подкормкой сада, кустов, почвы, но почему-то забывают о газоне. Газонная трава – это культурное растение, выведенное селективно, поэтому требует к себе особой заботы. Если за ней неправильно ухаживать осенью, то такая халатность может привести весной к:

образование многочисленных лысых полян на газоне;

заболевание газонной травы;

пожелтение и усыхание культуры;

остановка роста травы.

Как следствие, газон потеряет свое декоративное свойство, и больше не будет любовать глаз своей красотой. Возобновляемые работы требуют времени и больших усилий, и могут затянуться с весны до самого лета. Поскольку потребуется досевать смесь травы, но предварительно сняв дерн и заменив слой почвы. Затем участок газона нужно будет обработать фунгицидами и стимуляторами роста травы. К тому же придется постоянно подпитывать культуру. Поэтому даже разовое пренебрежение подготовкой газона к зиме может привести к проблемам с газоном весной.

Что делать с газоном осенью

Как готовить газон к зиме? Чтобы газон хорошо перезимовал, трава не болела, нужно провести ряд предварительных работ.

Убрать органику. Опавшие листья нужно постоянно убирать с газона, поскольку они залеживаются и гниют, и не дают газонной траве доступа к солнцу. Находящийся под листвой участок травы может также гнить, поэтому его весной придется пересевать. Кроме того, нужно подрезать войлочный слой специальными граблями, чтобы войлок не препятствовал росту корней, проветриванию и проникновению в почву полезных веществ. Также плотный слой войлока может привести к грибковым заболеваниям газонной травы.

Опавшие листья нужно постоянно убирать с газона, поскольку они залеживаются и гниют, и не дают газонной траве доступа к солнцу. Находящийся под листвой участок травы может также гнить, поэтому его весной придется пересевать. Кроме того, нужно подрезать войлочный слой специальными граблями, чтобы войлок не препятствовал росту корней, проветриванию и проникновению в почву полезных веществ. Также плотный слой войлока может привести к грибковым заболеваниям газонной травы. Подстригание. Перед зимой газон нужно подстричь. Эта работа выполняется в октябре-ноябре в зависимости от региона. Высота травы после стрижки должна быть до 7 см. Низко выкашивать траву не стоит, поскольку она может не пережить зиму и вымерзнуть. А слишком высокая трава примет под снегом, поэтому весной придется досевать. Не следует косить траву перед заморозками, поскольку она требует времени на восстановление – около полутора-двух недель. За это время газон растет еще на 3-4 см.

Перед зимой газон нужно подстричь. Эта работа выполняется в октябре-ноябре в зависимости от региона. Высота травы после стрижки должна быть до 7 см. Низко выкашивать траву не стоит, поскольку она может не пережить зиму и вымерзнуть. А слишком высокая трава примет под снегом, поэтому весной придется досевать. Не следует косить траву перед заморозками, поскольку она требует времени на восстановление – около полутора-двух недель. За это время газон растет еще на 3-4 см. Аэрация. Со второго года нужно проводить аэрацию грунта газона. Это необходимо делать для дренирования земли, отвода влаги в глубокий слой почвы. Также аэрация улучшает поступление кислорода в корни травы. Для процедуры обычно используется специальный аэратор – механический или электрический. При малой площади газона можно использовать вилы. Необходимо прокалывать почву до 20 см, на 1 квадратный метр до 15 проколов.

Со второго года нужно проводить аэрацию грунта газона. Это необходимо делать для дренирования земли, отвода влаги в глубокий слой почвы. Также аэрация улучшает поступление кислорода в корни травы. Для процедуры обычно используется специальный аэратор – механический или электрический. При малой площади газона можно использовать вилы. Необходимо прокалывать почву до 20 см, на 1 квадратный метр до 15 проколов. Досев. Если летом на газоне от неправильного ухода образовались лысины, то лучше досеять траву осенью. Поскольку осенью много осадков, еще достаточно теплая погода, поэтому трава скорее вырастет и хорошо укоренится, это будет способствовать прочности и стойкости к зимним холодам. Сеять нужно ту же смесь травы, что и на газоне. Она будет немного отставать в росте от другой, но быстро затянет голые участки. Высевать траву рекомендуется за месяц-полтора до морозов, чтобы она хорошо укоренилась и набралась сил до зимы.

Когда и чем удобрять газонную траву осенью

Питание. Перед наступлением зимних холодов траву обязательно подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Следует помнить, что нужно избегать азотных удобрений, поскольку они будут стимулировать повторный рост травы, тем самым снижая морозостойкость растения. Удобрения с содержанием калия повысят устойчивость травы к морозам, температурным перепадам и влажности. Фосфор сменит корни травы, подготовит растение к зиме. Эти удобрения снизят риск заболевания растений.

Перед наступлением зимних холодов траву обязательно подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Следует помнить, что нужно избегать азотных удобрений, поскольку они будут стимулировать повторный рост травы, тем самым снижая морозостойкость растения. Удобрения с содержанием калия повысят устойчивость травы к морозам, температурным перепадам и влажности. Фосфор сменит корни травы, подготовит растение к зиме. Эти удобрения снизят риск заболевания растений. Как правильно удобрить газон. Удобрения нужно вносить только во влажную почву. После подкормки газона траву необходимо полить. Если в регионе продолжалась засуха, не стоит рассыпать удобрения в это время. Подкормку для газона следует вносить равномерно, с помощью специальных разбрасывателей или руками. Очень важно соблюдать рекомендации и дозировку, указанные производителем на упаковке удобрений, чтобы трава не выгорела. Для осенней подкормки газона можно брать универсальные удобрения с калием и фосфором, специальные осенние, калийную соль. Последний срок внесения удобрений – за 10 дней до наступления морозов.

Удобрения нужно вносить только во влажную почву. После подкормки газона траву необходимо полить. Если в регионе продолжалась засуха, не стоит рассыпать удобрения в это время. Подкормку для газона следует вносить равномерно, с помощью специальных разбрасывателей или руками. Очень важно соблюдать рекомендации и дозировку, указанные производителем на упаковке удобрений, чтобы трава не выгорела. Для осенней подкормки газона можно брать универсальные удобрения с калием и фосфором, специальные осенние, калийную соль. Последний срок внесения удобрений – за 10 дней до наступления морозов. Мульчирование. Эту процедуру следует проводить, если вы проживаете в регионах, где малоснежные зимы. Для мульчирования можно использовать смесь песка и торфа – для глинистого грунта, смесь торфа и плодородной земли – для песчаного грунта. Газон нужно покрыть слоем мульчи в 3 см. С помощью мульчирования можно выровнять все образовавшиеся за сезон неровности, уменьшить испарение влаги, защитить газон от зимних морозов, повысить плодородие почвы, повысить устойчивость культуры к холодам и заболеваниям. Если у вас снежные зимы, то мульчирование можно производить по желанию.

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