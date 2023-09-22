Правильно подготовьте газон осенью – и он будет радовать глаз изумрудной травой весной

Зачем готовить газон к зиме: что делать, чем и когда удобрять газонную траву осенью, чтобы газон был красивым весной.
Газон на участке обычно выполняет декоративную функцию. Но чтобы трава была изысканного изумрудного цвета, за ней нужно регулярно ухаживать в течение всего сезона. Но достаточно особого внимания газон требует именно осенью: его нужно подготовить к зиме, чтобы травка из лужайки радовала глаз весной.
Зачем готовить газон к зиме
У садоводов очень жаркая осенняя пора – нужно подкормить сады-огороды к следующему сезону. Все занимаются подкормкой сада, кустов, почвы, но почему-то забывают о газоне. Газонная трава – это культурное растение, выведенное селективно, поэтому требует к себе особой заботы. Если за ней неправильно ухаживать осенью, то такая халатность может привести весной к:
- образование многочисленных лысых полян на газоне;
- заболевание газонной травы;
- пожелтение и усыхание культуры;
- остановка роста травы.
Как следствие, газон потеряет свое декоративное свойство, и больше не будет любовать глаз своей красотой. Возобновляемые работы требуют времени и больших усилий, и могут затянуться с весны до самого лета. Поскольку потребуется досевать смесь травы, но предварительно сняв дерн и заменив слой почвы. Затем участок газона нужно будет обработать фунгицидами и стимуляторами роста травы. К тому же придется постоянно подпитывать культуру. Поэтому даже разовое пренебрежение подготовкой газона к зиме может привести к проблемам с газоном весной.
Что делать с газоном осенью
Как готовить газон к зиме? Чтобы газон хорошо перезимовал, трава не болела, нужно провести ряд предварительных работ.
- Убрать органику. Опавшие листья нужно постоянно убирать с газона, поскольку они залеживаются и гниют, и не дают газонной траве доступа к солнцу. Находящийся под листвой участок травы может также гнить, поэтому его весной придется пересевать. Кроме того, нужно подрезать войлочный слой специальными граблями, чтобы войлок не препятствовал росту корней, проветриванию и проникновению в почву полезных веществ. Также плотный слой войлока может привести к грибковым заболеваниям газонной травы.
- Подстригание. Перед зимой газон нужно подстричь. Эта работа выполняется в октябре-ноябре в зависимости от региона. Высота травы после стрижки должна быть до 7 см. Низко выкашивать траву не стоит, поскольку она может не пережить зиму и вымерзнуть. А слишком высокая трава примет под снегом, поэтому весной придется досевать. Не следует косить траву перед заморозками, поскольку она требует времени на восстановление – около полутора-двух недель. За это время газон растет еще на 3-4 см.
- Аэрация. Со второго года нужно проводить аэрацию грунта газона. Это необходимо делать для дренирования земли, отвода влаги в глубокий слой почвы. Также аэрация улучшает поступление кислорода в корни травы. Для процедуры обычно используется специальный аэратор – механический или электрический. При малой площади газона можно использовать вилы. Необходимо прокалывать почву до 20 см, на 1 квадратный метр до 15 проколов.
- Досев. Если летом на газоне от неправильного ухода образовались лысины, то лучше досеять траву осенью. Поскольку осенью много осадков, еще достаточно теплая погода, поэтому трава скорее вырастет и хорошо укоренится, это будет способствовать прочности и стойкости к зимним холодам. Сеять нужно ту же смесь травы, что и на газоне. Она будет немного отставать в росте от другой, но быстро затянет голые участки. Высевать траву рекомендуется за месяц-полтора до морозов, чтобы она хорошо укоренилась и набралась сил до зимы.
Когда и чем удобрять газонную траву осенью
- Питание. Перед наступлением зимних холодов траву обязательно подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Следует помнить, что нужно избегать азотных удобрений, поскольку они будут стимулировать повторный рост травы, тем самым снижая морозостойкость растения. Удобрения с содержанием калия повысят устойчивость травы к морозам, температурным перепадам и влажности. Фосфор сменит корни травы, подготовит растение к зиме. Эти удобрения снизят риск заболевания растений.
- Как правильно удобрить газон. Удобрения нужно вносить только во влажную почву. После подкормки газона траву необходимо полить. Если в регионе продолжалась засуха, не стоит рассыпать удобрения в это время. Подкормку для газона следует вносить равномерно, с помощью специальных разбрасывателей или руками. Очень важно соблюдать рекомендации и дозировку, указанные производителем на упаковке удобрений, чтобы трава не выгорела. Для осенней подкормки газона можно брать универсальные удобрения с калием и фосфором, специальные осенние, калийную соль. Последний срок внесения удобрений – за 10 дней до наступления морозов.
- Мульчирование. Эту процедуру следует проводить, если вы проживаете в регионах, где малоснежные зимы. Для мульчирования можно использовать смесь песка и торфа – для глинистого грунта, смесь торфа и плодородной земли – для песчаного грунта. Газон нужно покрыть слоем мульчи в 3 см. С помощью мульчирования можно выровнять все образовавшиеся за сезон неровности, уменьшить испарение влаги, защитить газон от зимних морозов, повысить плодородие почвы, повысить устойчивость культуры к холодам и заболеваниям. Если у вас снежные зимы, то мульчирование можно производить по желанию.
Читайте также:
Чем прикормить плодовые деревья осенью, чтобы получить богатый урожай: секреты опытных садоводов
Семена каких цветов можно собирать в сентябре — не упустите идеальное время
Подрезайте с умом – будете с цветами: как правильно обрезать розы, чтобы хорошо пережили зиму