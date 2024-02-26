Правильный ответ знают единицы: как правильно жарить замороженные котлеты – размораживать или нет

Полуфабрикаты, такие как замороженные котлеты, прекрасно выручают, когда нет времени на приготовление полноценного обеда.

В замороженном виде котлеты продаются в магазинах. Также многие готовят это блюдо заранее в большом количестве, а позже замораживают, чтобы разогреть в любой момент.

Но многих беспокоит вопрос: нужно ли размораживать замороженные котлеты перед приготовлением? Ответ может удивить.

Профессионалы утверждают, что размораживать вообще какие-либо полуфабрикаты перед приготовлением не нужно. Мы так поступаем скорее по привычке, а не потому, что это действительно помогает быстрее приготовить блюдо или улучшает его вкус.

Достаточно вытащить замороженные котлеты из морозильной камеры и оставить на несколько минут при комнатной температуре без упаковки.

После этого просто выложите их на сковородку с разогретым маслом, доведите до готовности на среднем огне и можно подавать на стол.

Обратите внимание, чтобы образовалась ароматная и хрустящаяся золотистая корочка, нужно каждую сторону котлеты прожарить примерно 5-8 минут. А если вы переживаете, что внутри котлеты останутся сырыми или замороженными, добавьте к сковороде немного кипящей воды. Достаточно столько, чтобы покрыть котлеты до середины.

Если вы не любите золотистой корочки или соблюдаете определенную диету, можно тушить замороженные котлеты на слабом огне 10-15 минут. Но в этом случае добавление воды является обязательным моментом.

Такие же замороженные котлеты можно запечь в духовке. Размораживать их тоже не нужно.

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