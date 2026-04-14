Правило 11 утра для роз: мелочь, которая определяет все цветение

Весной розы чаще страдают от болезней и вредителей, чем в другие времена года. Причина — повышенная влажность и благоприятные условия для распространения грибковых спор, которые могут накапливаться в воде в почве или на листьях.

Об этом сообщило издание Express.

Одной из самых опасных проблем для этих растений является черная пятнистость. Это заболевание истощает розы, вызывает опадение листьев и цветов и может значительно ослабить куст.

Как объясняет садовод Тереза Бингто, ключевое значение имеет время полива. Она рекомендует поливать розы именно утром, а не вечером. По ее словам, мокрые листья в ночное время создают идеальные условия для развития грибковых инфекций, в частности черной пятнистости и мучнистой росы.

Лучший период для полива — с 6:00 до 9:00. В это время растения успевают впитать достаточное количество влаги, а листья — высохнуть до вечера. В то же время полив после 11:00 менее эффективен: в жаркие часы вода быстрее испаряется и не успевает полностью проникнуть в почву.

Кроме риска заболеваний, вечерний полив также привлекает вредителей. Влажная почва ночью создает благоприятную среду для слизней, тли и других насекомых, которые повреждают розы.

Правильный режим полива влияет не только на защиту растений, но и на их развитие. Вода помогает доставлять питательные вещества к корням, что способствует формированию больших и ярких цветов. Если розы получают достаточно влаги с утра, они эффективнее используют ее в течение дня для фотосинтеза.

Регулярный утренний полив также помогает продлить период цветения и уменьшает риск пересыхания растений летом. В результате розы остаются более крепкими, а их бутоны — более насыщенными по цвету и дольше сохраняют свежесть.

