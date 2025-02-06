Правило 5,5 сантиметров: как выбрать "свою" стрижку – формула идеальной прически

Иногда решение изменить свою прическу дается довольно тяжело, однако зная это правило, можно не бояться ошибок, вы легко подберете для себя свою идеальную длину волос.

Если вы не знаете, будет ли вам подходить, например, стрижка каре или боб, это достаточно легко понять еще до похода в парикмахерскую. Чтобы не возникало неприятных сюрпризов после работы мастера, стилисты рекомендуют простое правило 5,5 сантиметров. Это поможет вам легко выбрать свою идеальную стрижку. И для этого вам не придется производить никаких математических вычислений.

Правило 5,5 см: как выбрать свою идеальную стрижку – советы стилистов

Эксперты объясняют, что оптимальная длина волос зависит от длины челюсти. Чтобы легко подобрать свою идеальную прическу в домашних условиях, понадобится ручка, линейка и зеркало.

Станьте лицом к зеркалу, возьмите ручку и приложите ее к подбородку в горизонтальном положении, чтобы образовалась удлиненная линия. Линейку поставьте под прямым углом к ручке и приложите по высоте уха. Теперь внимательно присмотритесь: сколько сантиметра составляет промежуток от мочки уха до ручки. Вот здесь в игру вступают эти 5,5 сантиметров.

Если этот отрезок меньше 5,5 см, тогда вам будет идеально подходить короткая прическа. А когда длина больше 5,5 сантиметров, лучше делать стрижку на средние и длинные волосы.

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