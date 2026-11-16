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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Правило «пяти секунд»: можно ли есть упавшую на пол еду

Многолетний спор о том, можно ли есть упавшую на пол пищу, если поднять ее за пять секунд, наконец-то получил ответ.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Еда, которая падает на землю, не безопасна

Еда, которая падает на землю, не безопасна / © Pexels

Многие из нас слышали о правиле 5 секунд еще в детстве. Суть проста: если еда упала на пол, но пролежала там не больше пяти секунд, нет ничего страшного в том, чтобы ее съесть. По мнению многих людей, достаточно вовремя поднять еду с пола или дуть на поверхность, чтобы избежать бактериального заражения.

Об этом пишет Popular Science.

Научные исследования показывают, что бактерии (например, Salmonella или кишечника палочка) переходят с поверхности в пищу мгновенно — менее чем через секунду после контакта.

Дело в том, что результат во многом зависит от ряда факторов: насколько влажным был продукт и на какой тип напольного покрытия он попал.

К примеру, если еда падает на ковер, скорее всего, она впитает меньше загрязнений, чем если бы она упала на гладкую поверхность с тем же уровнем загрязненности. В то же время липкие и влажные продукты впитывают в себя гораздо больше грязи, чем сухие, даже если они упали на одну и ту же загрязненную поверхность.

Еще один неожиданный факт: полы в наших домах и полы в общественных местах часто не столь уж сильно отличаются по уровню чистоты. Мы ходим домом в тапочках или носках — в результате собираем микробы, а затем разносим их по всему дому.

Раньше мы писали о пяти продуктах, которые микроволновка превращает в яд. Больше об этом читайте в новости.

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