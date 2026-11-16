- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 258
- Время на прочтение
- 2 мин
Правило «пяти секунд»: можно ли есть упавшую на пол еду
Многолетний спор о том, можно ли есть упавшую на пол пищу, если поднять ее за пять секунд, наконец-то получил ответ.
Многие из нас слышали о правиле 5 секунд еще в детстве. Суть проста: если еда упала на пол, но пролежала там не больше пяти секунд, нет ничего страшного в том, чтобы ее съесть. По мнению многих людей, достаточно вовремя поднять еду с пола или дуть на поверхность, чтобы избежать бактериального заражения.
Об этом пишет Popular Science.
Научные исследования показывают, что бактерии (например, Salmonella или кишечника палочка) переходят с поверхности в пищу мгновенно — менее чем через секунду после контакта.
Дело в том, что результат во многом зависит от ряда факторов: насколько влажным был продукт и на какой тип напольного покрытия он попал.
К примеру, если еда падает на ковер, скорее всего, она впитает меньше загрязнений, чем если бы она упала на гладкую поверхность с тем же уровнем загрязненности. В то же время липкие и влажные продукты впитывают в себя гораздо больше грязи, чем сухие, даже если они упали на одну и ту же загрязненную поверхность.
Еще один неожиданный факт: полы в наших домах и полы в общественных местах часто не столь уж сильно отличаются по уровню чистоты. Мы ходим домом в тапочках или носках — в результате собираем микробы, а затем разносим их по всему дому.
Раньше мы писали о пяти продуктах, которые микроволновка превращает в яд. Больше об этом читайте в новости.