Правило «пяти секунд»: можно ли есть упавшую на пол еду

Еда, которая падает на землю, не безопасна / © Pexels

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Многие из нас слышали о правиле 5 секунд еще в детстве. Суть проста: если еда упала на пол, но пролежала там не больше пяти секунд, нет ничего страшного в том, чтобы ее съесть. По мнению многих людей, достаточно вовремя поднять еду с пола или дуть на поверхность, чтобы избежать бактериального заражения.

Об этом пишет Popular Science.

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Научные исследования показывают, что бактерии (например, Salmonella или кишечника палочка) переходят с поверхности в пищу мгновенно — менее чем через секунду после контакта.

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Дело в том, что результат во многом зависит от ряда факторов: насколько влажным был продукт и на какой тип напольного покрытия он попал.

К примеру, если еда падает на ковер, скорее всего, она впитает меньше загрязнений, чем если бы она упала на гладкую поверхность с тем же уровнем загрязненности. В то же время липкие и влажные продукты впитывают в себя гораздо больше грязи, чем сухие, даже если они упали на одну и ту же загрязненную поверхность.

Еще один неожиданный факт: полы в наших домах и полы в общественных местах часто не столь уж сильно отличаются по уровню чистоты. Мы ходим домом в тапочках или носках — в результате собираем микробы, а затем разносим их по всему дому.

Раньше мы писали о пяти продуктах, которые микроволновка превращает в яд. Больше об этом читайте в новости.

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