Правило трех "нет": как избавиться от тревоги и вернуть себе внутреннюю гармонию и спокойствие

Как избавиться от тревоги / © Mixnews

Реклама

В мире постоянной спешки, новостей и стресса мы все чаще теряем чувство гармонии. Нам кажется, что нужно успеть все, помочь всем и никого не подвести. Но психологи напоминают: чтобы восстановить свое спокойствие, иногда достаточно сказать три простых «нет» — себе, другим и обстоятельствам. Это правило помогает остановиться, услышать и вернуть равновесие в свою жизнь.

Что такое правило трех «нет»

Это жизненный принцип, позволяющий снять психологическое напряжение и перестать тратить энергию зря. Его суть — в трех отказах, освобождающих разум и сердце:

Не беспокойтесь о том, что вы не можете изменить. Многие тревоги возникают из-за вещей, которые не зависят от нас: чужое поведение, прошлые ошибки, погода, политика. Принятие — это не безразличие, а способ сохранить свою энергию для того, что действительно важно.

Не пытайся нравиться всем. Человек, стремящийся к одобрению от каждого, обречен на разочарование. Позвольте себе быть собой даже если это не нравится другим. Ваше предназначение — не соответствовать ожиданиям, а жить в согласии с собственными ценностями.

Не перегружайте себя тем, что вас истощает. Если дело, человек или привычка забирает силы — отпустите. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на постоянный стресс. Научитесь отказывать без чувства вины.

Как правило троих «нет» возвращает покой

Эта практика помогает:

Реклама

снизить уровень тревоги;

научиться контролировать эмоции;

восстановить концентрацию и ясность мышления;

улучшить сон и самочувствие;

увидеть настоящие приоритеты.

Психологи отмечают, что даже через несколько дней осознанного «выключения лишнего» заметно изменяют состояние человека: появляется чувство легкости, свободы и внутреннего света.