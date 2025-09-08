- Дата публикации
Правило "восьмерки": когда и как правильно обрезать лаванду, чтобы кусты цвели каждый год снова и снова
Чтобы лаванда каждое лето радовала глаз обильным и продолжительным цветением, за ней нужно грамотно ухаживать, в частности вовремя проводить обрезку. Делать это следует сразу после того, как соцветия теряют свежесть. В зависимости от сорта этот период может приходиться как на середину лета, так и на первые сентябрьские дни.
Не стоит ждать того времени, когда на лаванде появятся семенные коробочки или соцветия окончательно потемнеют, предостерегает эксперт Gardeners' World Монти Дон в комментарии для Express.
Он советует действовать решительно: обрезать куст довольно коротко, придавая ему аккуратную компактную форму. В то же время важно оставить несколько молодых побегов на каждом стебле, ведь лаванда практически не восстанавливается из старой древесины. Именно эти свежие отростки быстро нарастают, формируют крепкие и здоровые стебли, защищают растение зимой и становятся основой для будущего обильного цветения.
Ключевым ориентиром является так называемое правило 8-8-8: проводить обрезку 8 августа (8 месяц), укорачивая побеги до 8 дюймов (примерно 20 см).
Таким образом, заключает Дон, лишь своевременная достаточно сильная обрезка позволяет лаванде укрепиться до холодов и гарантирует пышный, кустистый и долговременный расцвет следующего сезона. Если же пренебречь этим уходом, растения слабеют, а количество и красота цветов заметно уменьшаются.