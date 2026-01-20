- Дата публикации
Православный календарь февраля 2026 года: все главные праздники, новая дата Сретения Господня
Какие важные церковные праздники приходятся на февраль 2026 года. Полный список по датам приведен ниже.
В феврале 2026 года по новому календарю верующих ожидает ряд важных церковных праздников. В частности, новая дата празднования Сретения Господня.
Основные церковные даты февраля 2026 года
1 февраля — святого мученика Трифона;
2 февраля — Сретение Господне;
3 февраля — святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы;
4 февраля — святого преподобного Исидора Пилусиотского;
5 февраля — святой мученицы Агафьи;
6 февраля — святого преподобного Укола; святого священномученика Силвана;
7 февраля — святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского;
8 февраля — святого великомеченика Теодора Стратилата; святого пророка Захарии;
9 февраля — святого мученика Никифора;
10 февраля — святого мученика Харлампия;
11 февраля — святого священномученика Власия, епископа Севастийского;
12 февраля — святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;
13 февраля — святого преподобного Мартиниана;
14 февраля — святого преподобного равноапостольного Кирилла, учителя славян; святого преподобного Авксентия;
15 февраля — святого апостола Онисима;
16 февраля — святых мучеников Памфила, Порфирия и других;
17 февраля — святого великомеченика Теодора Тирона; святой мученицы Марианны;
18 февраля — святого Льва, папы Римского;
19 февраля — святого апостола Архипа;
20 февраля — святого преподобного Льва, епископа Катанского;
21 февраля — святого преподобного Тимофея; святого Евстатия, архиепископа Антиохского;
22 февраля — обретение мощей святых мучеников в Евгении;
23 февраля — святого священномученика Поликарпа;
24 февраля — Первое и Второе обретение главы святого Иоанна Крестителя;
25 февраля — о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского;
26 февраля — святого Порфирия, епископа Газского;
27 февраля — святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;
28 февраля — святого преподобного исповедника Василия, постника Прокопова.
Этот перечень православных праздников на февраль 2026 года помогает верующим планировать участие в богослужениях и глубже осознать значение каждого церковного праздника.