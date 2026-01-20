ТСН в социальных сетях

Православный календарь февраля 2026 года: все главные праздники, новая дата Сретения Господня

Какие важные церковные праздники приходятся на февраль 2026 года. Полный список по датам приведен ниже.

Церковный календарь на февраль 2026

Церковный календарь на февраль 2026 года / © pexels.com

В феврале 2026 года по новому календарю верующих ожидает ряд важных церковных праздников. В частности, новая дата празднования Сретения Господня.

Основные церковные даты февраля 2026 года

  • 1 февраля — святого мученика Трифона;

  • 2 февраля — Сретение Господне;

  • 3 февраля — святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы;

  • 4 февраля — святого преподобного Исидора Пилусиотского;

  • 5 февраля — святой мученицы Агафьи;

  • 6 февраля — святого преподобного Укола; святого священномученика Силвана;

  • 7 февраля — святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского;

  • 8 февраля — святого великомеченика Теодора Стратилата; святого пророка Захарии;

  • 9 февраля — святого мученика Никифора;

  • 10 февраля — святого мученика Харлампия;

  • 11 февраля — святого священномученика Власия, епископа Севастийского;

  • 12 февраля — святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;

  • 13 февраля — святого преподобного Мартиниана;

  • 14 февраля — святого преподобного равноапостольного Кирилла, учителя славян; святого преподобного Авксентия;

Список церковных праздников на февраль 2026 года / © Pixabay

  • 15 февраля — святого апостола Онисима;

  • 16 февраля — святых мучеников Памфила, Порфирия и других;

  • 17 февраля — святого великомеченика Теодора Тирона; святой мученицы Марианны;

  • 18 февраля — святого Льва, папы Римского;

  • 19 февраля — святого апостола Архипа;

  • 20 февраля — святого преподобного Льва, епископа Катанского;

  • 21 февраля — святого преподобного Тимофея; святого Евстатия, архиепископа Антиохского;

  • 22 февраля — обретение мощей святых мучеников в Евгении;

  • 23 февраля — святого священномученика Поликарпа;

  • 24 февраля — Первое и Второе обретение главы святого Иоанна Крестителя;

  • 25 февраля — о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского;

  • 26 февраля — святого Порфирия, епископа Газского;

  • 27 февраля — святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;

  • 28 февраля — святого преподобного исповедника Василия, постника Прокопова.

Этот перечень православных праздников на февраль 2026 года помогает верующим планировать участие в богослужениях и глубже осознать значение каждого церковного праздника.

