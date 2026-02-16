- Дата публикации
Православный календарь марта 2026 года: главные праздники первого весеннего месяца — когда Благовещение
Март 2026 года в церковном календаре занимает особое место, ведь именно на этот месяц приходится Великий пост — глубокий и сосредоточенный период духовного обновления, покаяния и подготовки сердца к светлому празднику Пасхи.
В марте 2026 года по новому календарю верующих ожидает ряд важных церковных праздников. В течение этого месяца проходят родительские поминальные субботы — особые дни, посвященные молитве за упокой душ умерших. Также верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, один из главных двунадесятых праздников, символизирующий начало великой духовной радости.
Основные церковные даты марта 2026 года
1 марта — святой преподобной мученицы Евдокии;
2 марта — святого священномученика Теодота, епископа Киренейского;
3 марта — про блудном сына; святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
4 марта — святого преподобного Герасима в Иордане;
5 марта — святого мученика Конона;
6 марта — святых 42 мучеников Аморийских;
7 марта — поминальная суббота Великого поста; святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других;
8 марта — святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никомидийского;
9 марта — святых 40 мучеников Севастийских;
10 марта — святых мучеников Кондрата, Киприана и других;
11 марта — святого Софрония, патриарха Иерусалимского;
12 марта — святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского; святого Григория, Папы;
13 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;
14 марта — поминальная суббота Великого поста; святого преподобного Венедикта;
15 марта — святых мучеников Агалия и шестерых других;
16 марта — святых мучеников Савина и Папы;
17 марта — святого преподобного Алексия, мужа Божия;
18 марта — святого архиепископа Кирилла;
19 марта — святых мучеников Хризанта и Дарии;
20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
21 марта — поминальная суббота Великого поста; святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;
22 марта — святого священномученика Василия Анкирского;
23 марта — святого преподобного мученика Никона и его учеников;
24 марта — святого преподобного Захарии;
25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии;
26 марта — Собор архангела Гавриила;
27 марта — святой мученицы Матроны;
28 марта — святого преподобного Иллариона Нового; святого преподобного Стефана;
29 марта — святых священномучеников Марка и Кирилла;
30 марта — святого преподобного Иоанна Листвичника;
31 марта — святого преподобного Ипатия, епископа.
Этот перечень православных праздников на март 2026 года помогает верующим планировать участие в богослужениях и глубже осознать значение каждого церковного праздника.