Православный календарь марта 2026 года: главные праздники первого весеннего месяца — когда Благовещение

Март 2026 года в церковном календаре занимает особое место, ведь именно на этот месяц приходится Великий пост — глубокий и сосредоточенный период духовного обновления, покаяния и подготовки сердца к светлому празднику Пасхи.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Православный календарь марта 2026 года

Православный календарь марта 2026 года / © pexels.com

В марте 2026 года по новому календарю верующих ожидает ряд важных церковных праздников. В течение этого месяца проходят родительские поминальные субботы — особые дни, посвященные молитве за упокой душ умерших. Также верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, один из главных двунадесятых праздников, символизирующий начало великой духовной радости.

Основные церковные даты марта 2026 года

  • 1 марта — святой преподобной мученицы Евдокии;

  • 2 марта — святого священномученика Теодота, епископа Киренейского;

  • 3 марта — про блудном сына; святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

  • 4 марта — святого преподобного Герасима в Иордане;

  • 5 марта — святого мученика Конона;

  • 6 марта — святых 42 мучеников Аморийских;

  • 7 марта — поминальная суббота Великого поста; святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других;

  • 8 марта — святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никомидийского;

  • 9 марта — святых 40 мучеников Севастийских;

  • 10 марта — святых мучеников Кондрата, Киприана и других;

  • 11 марта — святого Софрония, патриарха Иерусалимского;

  • 12 марта — святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского; святого Григория, Папы;

  • 13 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;

  • 14 марта — поминальная суббота Великого поста; святого преподобного Венедикта;

Церковный календарь праздников на март 2026 года / © Pixabay

Церковный календарь праздников на март 2026 года / © Pixabay

  • 15 марта — святых мучеников Агалия и шестерых других;

  • 16 марта — святых мучеников Савина и Папы;

  • 17 марта — святого преподобного Алексия, мужа Божия;

  • 18 марта — святого архиепископа Кирилла;

  • 19 марта — святых мучеников Хризанта и Дарии;

  • 20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;

  • 21 марта — поминальная суббота Великого поста; святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;

  • 22 марта — святого священномученика Василия Анкирского;

  • 23 марта — святого преподобного мученика Никона и его учеников;

  • 24 марта — святого преподобного Захарии;

  • 25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии;

  • 26 марта — Собор архангела Гавриила;

  • 27 марта — святой мученицы Матроны;

  • 28 марта — святого преподобного Иллариона Нового; святого преподобного Стефана;

  • 29 марта — святых священномучеников Марка и Кирилла;

  • 30 марта — святого преподобного Иоанна Листвичника;

  • 31 марта — святого преподобного Ипатия, епископа.

Этот перечень православных праздников на март 2026 года помогает верующим планировать участие в богослужениях и глубже осознать значение каждого церковного праздника.

