Православный календарь марта 2026 года / © pexels.com

В марте 2026 года по новому календарю верующих ожидает ряд важных церковных праздников. В течение этого месяца проходят родительские поминальные субботы — особые дни, посвященные молитве за упокой душ умерших. Также верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, один из главных двунадесятых праздников, символизирующий начало великой духовной радости.

Основные церковные даты марта 2026 года

1 марта — святой преподобной мученицы Евдокии;

2 марта — святого священномученика Теодота, епископа Киренейского;

3 марта — про блудном сына; святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

4 марта — святого преподобного Герасима в Иордане;

5 марта — святого мученика Конона;

6 марта — святых 42 мучеников Аморийских;

7 марта — поминальная суббота Великого поста; святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других;

8 марта — святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никомидийского;

9 марта — святых 40 мучеников Севастийских;

10 марта — святых мучеников Кондрата, Киприана и других;

11 марта — святого Софрония, патриарха Иерусалимского;

12 марта — святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского; святого Григория, Папы;

13 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;

14 марта — поминальная суббота Великого поста; святого преподобного Венедикта;

Церковный календарь праздников на март 2026 года / © Pixabay

15 марта — святых мучеников Агалия и шестерых других;

16 марта — святых мучеников Савина и Папы;

17 марта — святого преподобного Алексия, мужа Божия;

18 марта — святого архиепископа Кирилла;

19 марта — святых мучеников Хризанта и Дарии;

20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;

21 марта — поминальная суббота Великого поста; святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;

22 марта — святого священномученика Василия Анкирского;

23 марта — святого преподобного мученика Никона и его учеников;

24 марта — святого преподобного Захарии;

25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии ;

26 марта — Собор архангела Гавриила ;

27 марта — святой мученицы Матроны;

28 марта — святого преподобного Иллариона Нового; святого преподобного Стефана;

29 марта — святых священномучеников Марка и Кирилла;

30 марта — святого преподобного Иоанна Листвичника;

31 марта — святого преподобного Ипатия, епископа.

Этот перечень православных праздников на март 2026 года помогает верующим планировать участие в богослужениях и глубже осознать значение каждого церковного праздника.