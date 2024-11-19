Православный календарь постов на 2025 год: даты многодневных и однодневных — сохраните, чтобы не забыть

Пост – добровольное ограничение человека для концентрации внимания на духовном совершенствовании. Обязательными элементами каждого поста не только отказ от продуктов животного происхождения, но и ежедневные молитвы. Когда в 2025 году будут однодневные и многодневные посты?

Когда будут многодневные посты в 2025 году

Великий пост (3 марта – 19 апреля)

Самый главный пост для христиан, который предшествует Пасхе и длится 40 дней. Он является своеобразной подготовкой к этому великому церковному празднику. Его идея состоит в том, чтобы подражать Иисусу Христу, когда тот поселился в пустыне и отказывал себе в еде в течение сорока дней.

Петров пост (16 – 28 июня)

Среди народа этот пост также известен как "Петровка". Предшествует он дню памяти Петра и Павла, который по новому лианскому календарю приходится на 29 июня. Определенного срока у этого поста нет, ведь его продолжительность зависит от дня окончания Пасхи.

Успенский пост (1 – 14 августа)

Он предшествует великому празднику Успения Пресвятой Богородицы (15 августа с новоюлианским календарем) и длится ровно две недели. Хотя его срок и короткий, однако это самый строгий пост года, за исключением Великого.

Рождественский пост (15 ноября – 24 декабря)

Часто в народе его называют "Филипповка". Всегда продолжается перед Рождеством Христовым, поэтому должно дать даты. Свое народное название получил потому, что начинается сразу после дня памяти святого Филиппа.

Однодневные посты 2025 года: даты

В церковном календаре есть также суровые песни, в которые христиане должны соблюдать правила и не есть продукты животного происхождения.

Крещенский сочельник (перед Крещением) — приходится на 5 января по новому лианскому календарю, имеет давнюю славянскую историю и насыщен традициями и обрядами. В этот день нужно соблюдать строгий пост.

— приходится на 5 января по новому лианскому календарю, имеет давнюю славянскую историю и насыщен традициями и обрядами. В этот день нужно соблюдать строгий пост. Пост ко Дню воскресенья председателя Иоанна Крестителя — для чествования этой важной в христианстве даты нужно поститься 29 августа.

— для чествования этой важной в христианстве даты нужно поститься 29 августа. Пост в честь Воздвижения Честного Креста Господня приходится на 14 сентября.

Не следует забывать, что каждая среда и пятница тоже постные дни. Исключение – неделя после празднования Пасхи.

Как правильно поститься: священник

По словам луцкого священника Петра Атаманова, Богу не нужно, чтобы мы что-то ели, или чего-то не ели. Главное в эти дни — не осуждать других, больше времени проводить в молитвах, думать о своих грехах, становиться более духовно развитыми. Бог не спросит нас, съели ли мы больше или меньше, главное — жить по Его заповедям.

Более того, не стоит разглашать всему миру, что вы поститесь. Это нужно делать тихо, для себя, а не для других.

Кроме того, Церковь освобождает от необходимости поста беременных женщин, детей до 7 лет, женщин, которые кормят грудью, пожилых людей и больных. Даже те люди, которые ежедневно тяжело работают и нуждаются в более питательной пище, могут не придерживаться правил поста, связанных с отказом от продуктов животного происхождения.

Читайте также: