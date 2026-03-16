В апреле православное сообщество празднует и дни памяти многих святых: апостолов, мучеников, преподобных и святителей. Особое место занимают апостол и евангелист Марко, великомученик Юрий Победоносец и другие подвижники, которых Церковь чтит в течение всего месяца.

Основные церковные даты апреля 2026 года

1 апреля — преподобной Марии Египетской;

2 апреля - преподобного Тита, чудотворца;

3 апреля — преподобного исповедника Никиты, игумена обители Мидикийской;

4 апреля — Лазарева суббота; преподобного Иосифа песнописца; преподобного Юрия в Малее;

5 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) ; святых мучеников Теодула и Агапода и тех, кто с ними;

6 апреля — святого Евтихия, архиепископа Царьградского; представление святого Методия, учителя славян;

7 апреля — преподобного Юрия, епископа Митилинского;

8 апреля — святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта и Ерма;

9 апреля — Чистый четверг; святого мученика Евпсихия;

10 апреля — Страстная пятница; святых мучеников Терентия, Помпия и тех, кто с ними;

11 апреля — святого священномученика Антипы, епископа Пергама Азиатского;

12 апреля — Пасха (Воскресение Господне) ; преподобного исповедника Василия, епископа Парийского;

13 апреля — Светлый понедельник; святого священномученика Артемона и тех, кто с ним;

14 апреля — Светлый вторник; святого Мартина Исповедника, папы Римского; святых мучеников Виленских: Антония, Иоанна и Евстатия;

15 апреля — Светлая среда; святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима;

16 апреля — Светлый четверг; святых мучениц дев Агапии, Ирины и Хионии;

17 апреля — Светлая пятница; преподобного Симеона в Персиде; преподобного Акакия, епископа Мелитинского;

18 апреля — Светлая суббота; преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;

19 апреля — Антипасха; преподобного Иоанна Старопечерника;

20 апреля — преподобного Теодора Трихины;

21 апреля — святого священномученика Януария и тех, кто с ним; святого мученика Теодора в Персии;

22 апреля — преподобного Теодора Сикеота;

23 апреля — святого великомученика победоносца и чудотворца Юрия ;

24 апреля — святого мученика Саввы Стратилата;

25 апреля — святого апостола и евангелиста Марка;

26 апреля — святого священномученика Василия, епископа Амасийского;

27 апреля — святого священномученика Симеона, родственника Господня; преподобного Стефана, епископа Владимирского;

28 апреля — святых апостолов Ясона и Сосипатра; святых мучеников Дады, Максима и Кинтилиана; святого Кирилла, епископа Туровского;

29 апреля — святых девяти мучеников в Кызыце; преподобного Мнемнона, чудотворца;

30 апреля — святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Этот календарь православных праздников апреля 2026 года служит для верующих ориентиром, позволяющим не только планировать посещение богослужений, но и глубже познавать духовное содержание каждого церковного торжества.