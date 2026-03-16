Православный календарь праздников апреля 2026 года: главные церковные даты — когда празднуем Пасху
В апреле 2026 года православные верующие и греко-католики празднуют один из самых больших праздников в церковном календаре — Пасху (Воскресение Иисуса Христа). Также нас ждут Лазарева суббота, Чистый четверг, Страстная пятница, Вербное воскресенье.
В апреле православное сообщество празднует и дни памяти многих святых: апостолов, мучеников, преподобных и святителей. Особое место занимают апостол и евангелист Марко, великомученик Юрий Победоносец и другие подвижники, которых Церковь чтит в течение всего месяца.
Основные церковные даты апреля 2026 года
1 апреля — преподобной Марии Египетской;
2 апреля - преподобного Тита, чудотворца;
3 апреля — преподобного исповедника Никиты, игумена обители Мидикийской;
4 апреля — Лазарева суббота; преподобного Иосифа песнописца; преподобного Юрия в Малее;
5 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); святых мучеников Теодула и Агапода и тех, кто с ними;
6 апреля — святого Евтихия, архиепископа Царьградского; представление святого Методия, учителя славян;
7 апреля — преподобного Юрия, епископа Митилинского;
8 апреля — святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта и Ерма;
9 апреля — Чистый четверг; святого мученика Евпсихия;
10 апреля — Страстная пятница; святых мучеников Терентия, Помпия и тех, кто с ними;
11 апреля — святого священномученика Антипы, епископа Пергама Азиатского;
12 апреля — Пасха (Воскресение Господне); преподобного исповедника Василия, епископа Парийского;
13 апреля — Светлый понедельник; святого священномученика Артемона и тех, кто с ним;
14 апреля — Светлый вторник; святого Мартина Исповедника, папы Римского; святых мучеников Виленских: Антония, Иоанна и Евстатия;
15 апреля — Светлая среда; святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима;
16 апреля — Светлый четверг; святых мучениц дев Агапии, Ирины и Хионии;
17 апреля — Светлая пятница; преподобного Симеона в Персиде; преподобного Акакия, епископа Мелитинского;
18 апреля — Светлая суббота; преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;
19 апреля — Антипасха; преподобного Иоанна Старопечерника;
20 апреля — преподобного Теодора Трихины;
21 апреля — святого священномученика Януария и тех, кто с ним; святого мученика Теодора в Персии;
22 апреля — преподобного Теодора Сикеота;
23 апреля — святого великомученика победоносца и чудотворца Юрия;
24 апреля — святого мученика Саввы Стратилата;
25 апреля — святого апостола и евангелиста Марка;
26 апреля — святого священномученика Василия, епископа Амасийского;
27 апреля — святого священномученика Симеона, родственника Господня; преподобного Стефана, епископа Владимирского;
28 апреля — святых апостолов Ясона и Сосипатра; святых мучеников Дады, Максима и Кинтилиана; святого Кирилла, епископа Туровского;
29 апреля — святых девяти мучеников в Кызыце; преподобного Мнемнона, чудотворца;
30 апреля — святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
Этот календарь православных праздников апреля 2026 года служит для верующих ориентиром, позволяющим не только планировать посещение богослужений, но и глубже познавать духовное содержание каждого церковного торжества.