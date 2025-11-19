ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
58
Время на прочтение
2 мин

Православный календарь праздников декабря 2025 года: главные церковные даты — когда Николая, Святвечер и Рождество

Какие важные церковные праздники приходятся на декабрь 2025 года. Полный список по датам приведен ниже.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный календарь на декабрь 2025

Церковный календарь на декабрь 2025 года / © unsplash.com

В декабре 2025 года по новому календарю верующих ожидает ряд важных церковных праздников. Не забудьте, когда к детям придет святой Николая, в который день собираться семьей за столом в Святвечер и праздновать Рождество Христово.

Основные церковные даты декабря 2025 года

  • 1 декабря — святого пророка Наума;

  • 2 декабря — святого пророка Аввакума;

  • 3 декабря — святого пророка Софония;

  • 4 декабря — святой великомученицы Варвары; святого преподобного Дамаскина;

  • 5 декабря — святого преподобного Саввы Освященного;

  • 6 декабря — святого Николая, архиепископа Мир Ликийских;

  • 7 декабря — святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского;

  • 8 декабря — святого преподобного Патапия;

  • 9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

  • 10 декабря — святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

  • 11 декабря — святого преподобного Даниила Столбника;

  • 12 декабря — святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского;

  • 13 декабря — святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста;

  • 14 декабря — святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;

Православный календарь декабря 2025 года / © unsplash.com

Православный календарь декабря 2025 года / © unsplash.com

  • 15 декабря — святого священномученика Елевтерия; святого преподобного Павла;

  • 16 декабря — святого пророка Аггея;

  • 17 декабря — святых Праотцев; святого пророка Даниила; святых Анании, Азарии и Мисаила;

  • 18 декабря — святого мученика Севастиана и жены его;

  • 19 декабря — святого мученика Бонифатия;

  • 20 декабря — святого священномученика Игнатия Богоносца;

  • 21 декабря — святой мученицы Юлианы;

  • 22 декабря — святой великомученицы Анастасии;

  • 23 декабря — святых 10 мучеников Критских;

  • 24 декабря — Святых Отцов; К вечеру Рождества Христова (Святвечер); святой преподобномученицы Евгении;

  • 25 декабря — Рождество Христово;

  • 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы; святого Иосифа Обручника;

  • 27 декабря — святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана;

  • 28 декабря — святых 2000 мучеников Сожженных в Никодимии;

  • 29 декабря — святых детей убитых в Вифлееме; святого преподобного Маркела;

  • 30 декабря — святой мученицы Анисии; святого преподобного Зотика, пресвитера;

  • 31 декабря — святой преподобной Мелании.

Этот перечень православных праздников на декабрь 2025 помогает верующим планировать участие в богослужениях, подготовку к сочельнику и Рождеству Христову, а также глубже осознать значение каждого церковного праздника.

Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie