- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 2 мин
Православный календарь праздников декабря 2025 года: главные церковные даты — когда Николая, Святвечер и Рождество
Какие важные церковные праздники приходятся на декабрь 2025 года. Полный список по датам приведен ниже.
В декабре 2025 года по новому календарю верующих ожидает ряд важных церковных праздников. Не забудьте, когда к детям придет святой Николая, в который день собираться семьей за столом в Святвечер и праздновать Рождество Христово.
Основные церковные даты декабря 2025 года
1 декабря — святого пророка Наума;
2 декабря — святого пророка Аввакума;
3 декабря — святого пророка Софония;
4 декабря — святой великомученицы Варвары; святого преподобного Дамаскина;
5 декабря — святого преподобного Саввы Освященного;
6 декабря — святого Николая, архиепископа Мир Ликийских;
7 декабря — святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского;
8 декабря — святого преподобного Патапия;
9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
10 декабря — святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
11 декабря — святого преподобного Даниила Столбника;
12 декабря — святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского;
13 декабря — святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста;
14 декабря — святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;
15 декабря — святого священномученика Елевтерия; святого преподобного Павла;
16 декабря — святого пророка Аггея;
17 декабря — святых Праотцев; святого пророка Даниила; святых Анании, Азарии и Мисаила;
18 декабря — святого мученика Севастиана и жены его;
19 декабря — святого мученика Бонифатия;
20 декабря — святого священномученика Игнатия Богоносца;
21 декабря — святой мученицы Юлианы;
22 декабря — святой великомученицы Анастасии;
23 декабря — святых 10 мучеников Критских;
24 декабря — Святых Отцов; К вечеру Рождества Христова (Святвечер); святой преподобномученицы Евгении;
25 декабря — Рождество Христово;
26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы; святого Иосифа Обручника;
27 декабря — святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана;
28 декабря — святых 2000 мучеников Сожженных в Никодимии;
29 декабря — святых детей убитых в Вифлееме; святого преподобного Маркела;
30 декабря — святой мученицы Анисии; святого преподобного Зотика, пресвитера;
31 декабря — святой преподобной Мелании.
Этот перечень православных праздников на декабрь 2025 помогает верующим планировать участие в богослужениях, подготовку к сочельнику и Рождеству Христову, а также глубже осознать значение каждого церковного праздника.