В декабре 2025 года по новому календарю верующих ожидает ряд важных церковных праздников. Не забудьте, когда к детям придет святой Николая, в который день собираться семьей за столом в Святвечер и праздновать Рождество Христово.

Основные церковные даты декабря 2025 года

1 декабря — святого пророка Наума;

2 декабря — святого пророка Аввакума;

3 декабря — святого пророка Софония;

4 декабря — святой великомученицы Варвары; святого преподобного Дамаскина;

5 декабря — святого преподобного Саввы Освященного;

6 декабря — святого Николая, архиепископа Мир Ликийских ;

7 декабря — святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского;

8 декабря — святого преподобного Патапия;

9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

10 декабря — святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

11 декабря — святого преподобного Даниила Столбника;

12 декабря — святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского;

13 декабря — святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста;

14 декабря — святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;

15 декабря — святого священномученика Елевтерия; святого преподобного Павла;

16 декабря — святого пророка Аггея;

17 декабря — святых Праотцев; святого пророка Даниила; святых Анании, Азарии и Мисаила;

18 декабря — святого мученика Севастиана и жены его;

19 декабря — святого мученика Бонифатия;

20 декабря — святого священномученика Игнатия Богоносца;

21 декабря — святой мученицы Юлианы;

22 декабря — святой великомученицы Анастасии;

23 декабря — святых 10 мучеников Критских;

24 декабря — Святых Отцов; К вечеру Рождества Христова (Святвечер) ; святой преподобномученицы Евгении;

25 декабря — Рождество Христово ;

26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы; святого Иосифа Обручника;

27 декабря — святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана;

28 декабря — святых 2000 мучеников Сожженных в Никодимии;

29 декабря — святых детей убитых в Вифлееме; святого преподобного Маркела;

30 декабря — святой мученицы Анисии; святого преподобного Зотика, пресвитера;

31 декабря — святой преподобной Мелании.

Этот перечень православных праздников на декабрь 2025 помогает верующим планировать участие в богослужениях, подготовку к сочельнику и Рождеству Христову, а также глубже осознать значение каждого церковного праздника.