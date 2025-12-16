ТСН в социальных сетях

Православный календарь праздников января 2026 года: главные церковные даты — когда празднуем Василия и Крещение по-новому

Какие важные церковные праздники приходятся на январь 2026 года. Полный список по датам приведен ниже.

В январе 2026 года по новому календарю верующих ожидает ряд важных церковных праздников. Не забудьте новые даты празднования Василия, Крещения, святой Татьяны.

Основные церковные даты января 2026 года

  • 1 января — святого Василия Великого;

  • 2 января — святого Сильвестра, папы;

  • 3 января — святого пророка Малахии; святого мученика Гордия;

  • 4 января — Собор святых 70-ти апостолов; святого преподобного Теоктиста, игумена;

  • 5 января — святых мучеников Теопемпта и Теоны;

  • 6 января — Богоявление Господне (Крещение);

  • 7 января — Собор святого Иоанна Крестителя;

  • 8 января — святого исповедника Эмилиана; святой преподобной Домники;

  • 9 января — святого мученика Полиевкта;

  • 10 января — святых Пратулинских мучеников; святого Григория Нисского; святого преподобного Маркияна;

  • 11 января — святого преподобного Теодосия Великого;

  • 12 января — святой мученицы Татьяны;

  • 13 января — святых мучеников Ермилата и Стратоника;

  • 14 января — святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины;

  • 15 января — святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника;

  • 16 января — поклон честным оковам святого апостола Петра;

  • 17 января — святого преподобного Антония Великого;

  • 18 января — святых Анастасии и Кирилла, архиепископа Александрийского;

  • 19 января — святого преподобного Макария Египетского;

  • 20 января — святого преподобного Евтимия Великого;

  • 21 января — святого исповедника Максима; святого мученика Неофита;

  • 22 января — святого апостола Тимофея; святого преподобного мученика Анастасия Персидского;

  • 23 января — святого священномученика Климента, епископа; святого мученика Агатангела;

  • 24 января — святой преподобной Ксении Римлянки;

  • 25 января — святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского;

  • 26 января — святых преподобных Ксенофонта и Марии;

  • 27 января — перенос мощей святого Иоанна Златоустого;

  • 28 января — святого преподобного Ефрема Сирийца;

  • 29 января — перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца;

  • 30 января — трех святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого;

  • 31 января — святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна.

Этот перечень православных праздников на январь 2026 года помогает верующим планировать участие в богослужениях, подготовку к щедрованию и посеву, а также всех святых вечеров, и глубже осознать значение каждого церковного праздника.

