В январе 2026 года по новому календарю верующих ожидает ряд важных церковных праздников. Не забудьте новые даты празднования Василия, Крещения, святой Татьяны.

Основные церковные даты января 2026 года

1 января — святого Василия Великого ;

2 января — святого Сильвестра, папы;

3 января — святого пророка Малахии; святого мученика Гордия;

4 января — Собор святых 70-ти апостолов; святого преподобного Теоктиста, игумена;

5 января — святых мучеников Теопемпта и Теоны;

6 января — Богоявление Господне (Крещение) ;

7 января — Собор святого Иоанна Крестителя;

8 января — святого исповедника Эмилиана; святой преподобной Домники;

9 января — святого мученика Полиевкта;

10 января — святых Пратулинских мучеников; святого Григория Нисского; святого преподобного Маркияна;

11 января — святого преподобного Теодосия Великого;

12 января — святой мученицы Татьяны;

13 января — святых мучеников Ермилата и Стратоника;

14 января — святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины;

15 января — святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника;

16 января — поклон честным оковам святого апостола Петра;

17 января — святого преподобного Антония Великого;

18 января — святых Анастасии и Кирилла, архиепископа Александрийского;

19 января — святого преподобного Макария Египетского;

20 января — святого преподобного Евтимия Великого;

21 января — святого исповедника Максима; святого мученика Неофита;

22 января — святого апостола Тимофея; святого преподобного мученика Анастасия Персидского;

23 января — святого священномученика Климента, епископа; святого мученика Агатангела;

24 января — святой преподобной Ксении Римлянки;

25 января — святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского;

26 января — святых преподобных Ксенофонта и Марии;

27 января — перенос мощей святого Иоанна Златоустого;

28 января — святого преподобного Ефрема Сирийца;

29 января — перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца;

30 января — трех святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого ;

31 января — святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна.

Этот перечень православных праздников на январь 2026 года помогает верующим планировать участие в богослужениях, подготовку к щедрованию и посеву, а также всех святых вечеров, и глубже осознать значение каждого церковного праздника.