Православный календарь праздников января 2026 года: главные церковные даты — когда празднуем Василия и Крещение по-новому
Какие важные церковные праздники приходятся на январь 2026 года. Полный список по датам приведен ниже.
В январе 2026 года по новому календарю верующих ожидает ряд важных церковных праздников. Не забудьте новые даты празднования Василия, Крещения, святой Татьяны.
Основные церковные даты января 2026 года
1 января — святого Василия Великого;
2 января — святого Сильвестра, папы;
3 января — святого пророка Малахии; святого мученика Гордия;
4 января — Собор святых 70-ти апостолов; святого преподобного Теоктиста, игумена;
5 января — святых мучеников Теопемпта и Теоны;
6 января — Богоявление Господне (Крещение);
7 января — Собор святого Иоанна Крестителя;
8 января — святого исповедника Эмилиана; святой преподобной Домники;
9 января — святого мученика Полиевкта;
10 января — святых Пратулинских мучеников; святого Григория Нисского; святого преподобного Маркияна;
11 января — святого преподобного Теодосия Великого;
12 января — святой мученицы Татьяны;
13 января — святых мучеников Ермилата и Стратоника;
14 января — святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины;
15 января — святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника;
16 января — поклон честным оковам святого апостола Петра;
17 января — святого преподобного Антония Великого;
18 января — святых Анастасии и Кирилла, архиепископа Александрийского;
19 января — святого преподобного Макария Египетского;
20 января — святого преподобного Евтимия Великого;
21 января — святого исповедника Максима; святого мученика Неофита;
22 января — святого апостола Тимофея; святого преподобного мученика Анастасия Персидского;
23 января — святого священномученика Климента, епископа; святого мученика Агатангела;
24 января — святой преподобной Ксении Римлянки;
25 января — святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского;
26 января — святых преподобных Ксенофонта и Марии;
27 января — перенос мощей святого Иоанна Златоустого;
28 января — святого преподобного Ефрема Сирийца;
29 января — перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца;
30 января — трех святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого;
31 января — святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна.
Этот перечень православных праздников на январь 2026 года помогает верующим планировать участие в богослужениях, подготовку к щедрованию и посеву, а также всех святых вечеров, и глубже осознать значение каждого церковного праздника.