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Православный календарь церковных праздников на август 2025 года по-новому: даты всех Спасов

Когда идти в церковь в августе 2025 года? Рассказываем о наиболее значимых православных праздниках, которые приходятся на последний летний месяц.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный календарь на август 2025 года

Церковный календарь на август 2025 года / © unsplash.com

В августе 2025 года в православном календаре есть несколько важных событий. В частности, именно в последний летний месяц верующие празднуют три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый.

Церковный календарь на август 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в августе 2025 года — новый календарь по дням:

  • 1 августа — Перенесение Честного Креста; святых мучеников Макавейских; Маковия или Медовый Спас;

  • 2 августа — перенесение мощей святого первомученика Стефана;

  • 3 августа — святых преподобных Исаакия, Долмата, Фавста;

  • 4 августа — святых семерых мучеников Эфесских; святых преподобной мученицы Евдокии;

  • 5 августа — предпразднство Преображения; святого мученика Евсигния;

  • 6 августа — Преображение Господне (в народе Яблочный Спас);

  • 7 августа — святого преподобного мученика Дометия;

  • 8 августа — святого исповедника Эмилиана; святых мучеников Елевтерия и Леонида;

  • 9 августа — святого апостола Матия;

  • 10 августа — святого мученика Лаврентия, архидьякона;

  • 11 августа — святого мученика Евпла;

  • 12 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;

  • 13 августа — предание Преображения; святого преподобного Максима Исповедника;

  • 14 августа — предпраздник Успения; перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского;

  • 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

Православные праздники в августе 2025 года по новому календарю / © unsplash.com

Православные праздники в августе 2025 года по новому календарю / © unsplash.com

  • 16 августа — Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа (в народе Ореховый Спас); святого мученика Диомида;

  • 17 августа — святого мученика Мирона;

  • 18 августа — мучеников Флора и Лавра;

  • 19 августа — святого мученика Андрея Стратилата и других;

  • 20 августа — святого пророка Самуила;

  • 21 августа — святого апостола Фаддея; святой мученицы Вассы;

  • 22 августа — святых мучеников Агатоника, Севериана и других;

  • 23 августа - предание Успения; святого мученика Луппа; святого священномученика Иринея Лионского;

  • 24 августа — святого священномученика Евтихия;

  • 25 августа — святого апостола Тита; святого апостола Вартоломея;

  • 26 августа — святых мучеников Андрияна и Натальи;

  • 27 августа — святого преподобного Пимена;

  • 28 августа — святого преподобного Моисея Мурина; святого Августина Иппонского;

  • 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;

  • 30 августа — святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских;

  • 31 августа — возложение пояса Пресвятой Богородицы.

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