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Православный календарь церковных праздников на август 2025 года по-новому: даты всех Спасов
Когда идти в церковь в августе 2025 года? Рассказываем о наиболее значимых православных праздниках, которые приходятся на последний летний месяц.
В августе 2025 года в православном календаре есть несколько важных событий. В частности, именно в последний летний месяц верующие празднуют три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый.
Церковный календарь на август 2025 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в августе 2025 года — новый календарь по дням:
1 августа — Перенесение Честного Креста; святых мучеников Макавейских; Маковия или Медовый Спас;
2 августа — перенесение мощей святого первомученика Стефана;
3 августа — святых преподобных Исаакия, Долмата, Фавста;
4 августа — святых семерых мучеников Эфесских; святых преподобной мученицы Евдокии;
5 августа — предпразднство Преображения; святого мученика Евсигния;
6 августа — Преображение Господне (в народе Яблочный Спас);
7 августа — святого преподобного мученика Дометия;
8 августа — святого исповедника Эмилиана; святых мучеников Елевтерия и Леонида;
9 августа — святого апостола Матия;
10 августа — святого мученика Лаврентия, архидьякона;
11 августа — святого мученика Евпла;
12 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;
13 августа — предание Преображения; святого преподобного Максима Исповедника;
14 августа — предпраздник Успения; перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского;
15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
16 августа — Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа (в народе Ореховый Спас); святого мученика Диомида;
17 августа — святого мученика Мирона;
18 августа — мучеников Флора и Лавра;
19 августа — святого мученика Андрея Стратилата и других;
20 августа — святого пророка Самуила;
21 августа — святого апостола Фаддея; святой мученицы Вассы;
22 августа — святых мучеников Агатоника, Севериана и других;
23 августа - предание Успения; святого мученика Луппа; святого священномученика Иринея Лионского;
24 августа — святого священномученика Евтихия;
25 августа — святого апостола Тита; святого апостола Вартоломея;
26 августа — святых мучеников Андрияна и Натальи;
27 августа — святого преподобного Пимена;
28 августа — святого преподобного Моисея Мурина; святого Августина Иппонского;
29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
30 августа — святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских;
31 августа — возложение пояса Пресвятой Богородицы.