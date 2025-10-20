Церковный календарь на ноябрь 2025 года / © unsplash.com

Реклама

Церковный календарь ноября 2025 г. насыщен важными православными праздниками. Верующие будут чествовать Собор архистратига Михаила, праздновать Введение во храм Пресвятой Богородицы и день апостола Андрея Первозванного. Кроме того, в ноябре начнется Рождественский пост 2025 года — последний великий пост перед Рождеством Христовым. Узнайте все важные события ноября для религиозного сообщества.

Церковный календарь на ноябрь 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в ноябре 2025 года — новый календарь по дням:

1 ноября — святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;

2 ноября — святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;

3 ноября — святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;

4 ноября — святого преподобного Иоанникия Великого; святых мучеников Никандра и Ермея;

5 ноября — святых мучеников Галактиона и Епистимы;

6 ноября — святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского;

7 ноября — святых 33-х мучеников в Мелитине;

8 ноября — Собор святого архистратига Михаила;

9 ноября — святых преподобных Матроны и Теоктисты;

10 ноября — святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними;

11 ноября — святых мучеников Мины, Виктора и Винкентия; святого преподобного исповедника Теодора Студита;

12 ноября — святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого;

13 ноября — святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;

14 ноября — святого апостола Филиппа;

15 ноября — начало Рождественского поста; святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива;

Православный календарь праздников на ноябрь 2025 года / © unsplash.com