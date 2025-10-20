ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
119
Время на прочтение
2 мин

Православный календарь церковных праздников на ноябрь 2025 года: когда поздравляем Михайлов, празднуем Третью Пречистую и начинаем Рождественский пост

Какие важные церковные праздники и памятные даты ноября 2025 верующие празднуют по новому календарю — детали приведены ниже.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный календарь на ноябрь 2025

Церковный календарь на ноябрь 2025 года / © unsplash.com

Церковный календарь ноября 2025 г. насыщен важными православными праздниками. Верующие будут чествовать Собор архистратига Михаила, праздновать Введение во храм Пресвятой Богородицы и день апостола Андрея Первозванного. Кроме того, в ноябре начнется Рождественский пост 2025 года — последний великий пост перед Рождеством Христовым. Узнайте все важные события ноября для религиозного сообщества.

Церковный календарь на ноябрь 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в ноябре 2025 года — новый календарь по дням:

  • 1 ноября — святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;

  • 2 ноября — святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;

  • 3 ноября — святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;

  • 4 ноября — святого преподобного Иоанникия Великого; святых мучеников Никандра и Ермея;

  • 5 ноября — святых мучеников Галактиона и Епистимы;

  • 6 ноября — святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского;

  • 7 ноября — святых 33-х мучеников в Мелитине;

  • 8 ноября — Собор святого архистратига Михаила;

  • 9 ноября — святых преподобных Матроны и Теоктисты;

  • 10 ноября — святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними;

  • 11 ноября — святых мучеников Мины, Виктора и Винкентия; святого преподобного исповедника Теодора Студита;

  • 12 ноября — святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого;

  • 13 ноября — святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;

  • 14 ноября — святого апостола Филиппа;

  • 15 ноября — начало Рождественского поста; святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива;

Православный календарь праздников на ноябрь 2025 года / © unsplash.com

Православный календарь праздников на ноябрь 2025 года / © unsplash.com

  • 16 ноября — святого апостола и евангелиста Матея;

  • 17 ноября — святого святителя Григория, епископа Неокесарийского;

  • 18 ноября — святых мучеников Платона и Романа;

  • 19 ноября — святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама;

  • 20 ноября — блаженной преподобной Иосафаты (Гордашевской); святого преподобного Григория Декаполита;

  • 21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы;

  • 22 ноября — святого апостола Филимона и тех, кто с ним;

  • 23 ноября - святых святителей Амфилоха и Григория;

  • 24 ноября — святой великомученицы Екатерины; святого великомученика Меркурия;

  • 25 ноября — святого священномученика Климента, Папы;

  • 26 ноября — святого преподобного Алипия, столбника;

  • 27 ноября — святого великомученика Иакова Персиянина; святого преподобного Палладия;

  • 28 ноября — святого преподобного Стефана Нового; святого мученика Иринарха;

  • 29 ноября — святых мучеников Парамона и Филумена;

  • 30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного.

Дата публикации
Количество просмотров
119
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie