Православный календарь церковных праздников на октябрь 2025 года по-новому: когда Покрова и Дмитриевская суббота

Церковный календарь на октябрь 2025 года по-новому / © unsplash.com

Реклама

Второй месяц осени начнется большим праздником — Покровом Пресвятой Богородицы. Его чтят и в Церкви, и в народе, хотя в число двунадесятых он не входит. В октябре также будут чествовать святителя Димитрия Солунского, а накануне состоится особая поминальная служба — Дмитриевская родительская суббота. Узнайте про все важные события октября для религиозного сообщества.

Церковный календарь на октябрь 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в октябре 2025 года — новый календарь по дням:

1 октября — Покров Пресвятой Богородицы; святого преподобного Романа Сладкопевца;

2 октября — святого священномученика Киприана; святой мученицы Юстины; святого преподобного Андрея;

3 октября — святого священномученика Дионисия Ареопагита;

4 октября — святого священномученика Еротея, епископа Атенского; святого преподобного Франциска Ассизского;

5 октября — святой мученицы Харитины;

6 октября — святого апостола Фомы;

7 октября — святых мучеников Сергея и Вакха;

8 октября — святой преподобной Пелагии;

9 октября — святого апостола Иакова Алфеева;

10 октября — святых мучеников Евлампия и Евлампии;

11 октября — святого апостола Филиппа; святого преподобного Теофана, епископа Никейского;

12 октября — святых мучеников Прова, Тараха и Андроника; святого преподобного Космы;

13 октября — святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;

14 октября — святой преподобной Параскевы Тарнавской; святых мучеников Назария и других;

15 октября — святых Отцов VII Вселенского Собора; святого преподобного Евтимия Нового; святого преподобномученика Лукиана;

Какие православные праздники в октябре 2025 года по новому календарю / © unsplash.com