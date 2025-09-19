ТСН в социальных сетях

Православный календарь церковных праздников на октябрь 2025 года по-новому: когда Покрова и Дмитриевская суббота

Какие важные церковные праздники и памятные даты октября 2025 года верующие празднуют по новому календарю — детали приведены ниже.

Второй месяц осени начнется большим праздником — Покровом Пресвятой Богородицы. Его чтят и в Церкви, и в народе, хотя в число двунадесятых он не входит. В октябре также будут чествовать святителя Димитрия Солунского, а накануне состоится особая поминальная служба — Дмитриевская родительская суббота. Узнайте про все важные события октября для религиозного сообщества.

Церковный календарь на октябрь 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в октябре 2025 года — новый календарь по дням:

  • 1 октября — Покров Пресвятой Богородицы; святого преподобного Романа Сладкопевца;

  • 2 октября — святого священномученика Киприана; святой мученицы Юстины; святого преподобного Андрея;

  • 3 октября — святого священномученика Дионисия Ареопагита;

  • 4 октября — святого священномученика Еротея, епископа Атенского; святого преподобного Франциска Ассизского;

  • 5 октября — святой мученицы Харитины;

  • 6 октября — святого апостола Фомы;

  • 7 октября — святых мучеников Сергея и Вакха;

  • 8 октября — святой преподобной Пелагии;

  • 9 октября — святого апостола Иакова Алфеева;

  • 10 октября — святых мучеников Евлампия и Евлампии;

  • 11 октября — святого апостола Филиппа; святого преподобного Теофана, епископа Никейского;

  • 12 октября — святых мучеников Прова, Тараха и Андроника; святого преподобного Космы;

  • 13 октября — святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники;

  • 14 октября — святой преподобной Параскевы Тарнавской; святых мучеников Назария и других;

  • 15 октября — святых Отцов VII Вселенского Собора; святого преподобного Евтимия Нового; святого преподобномученика Лукиана;

  • 16 октября — святого мученика Лонгина, сотника;

  • 17 октября — святого пророка Осии; святого преподобномученика Андрея Критского;

  • 18 октября — святого апостола и евангелиста Луки;

  • 19 октября — святого пророка Иоила; святого мученика Уара; святого преподобного Иоанна;

  • 20 октября — святого великомученика Артемия;

  • 21 октября — святого преподобного Иллариона Великого;

  • 22 октября — святого преподобного Аверкия, епископа Ерапольского;

  • 23 октября - святого апостола Иакова;

  • 24 октября — святых мучеников Ареты и с ним;

  • 25 октября — Дмитриевская поминальная суббота; святых мучеников Маркияна и Мартирия;

  • 26 октября — святого великомученика Димитрия Мироточца;

  • 27 октября — святого мученика Нестора; святых мучеников Капитолины и Еротииды;

  • 28 октября — святых мучеников Терентия и Неонилы; святой мученицы Параскевы Пятницы;

  • 29 октября — святых преподобномученицы Анастасии; святого преподобного Аврамия Ростовского;

  • 30 октября — святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его;

  • 31 октября — святых апостолов Стахия, Амплия и других; святого мученика Эпимаха.

