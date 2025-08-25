ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
49
Время на прочтение
2 мин

Православный календарь церковных праздников на сентябрь 2025 года по-новому: какие важные религиозные события ждут украинцев

Когда идти в церковь в сентябре 2025 года? Рассказываем о наиболее значимых православных праздниках, которые приходятся на первый месяц осени.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный календарь на сентябрь 2025 года

Церковный календарь на сентябрь 2025 года / © unsplash.com

Первый месяц осени богат важными православными праздниками. На сентябрь приходится Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня. Узнайте все важные события для религиозного сообщества.

Церковный календарь на сентябрь 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в сентябре 2025 года — новый календарь по дням:

  • 1 сентября — святого преподобного Симеона Столпника и матери его;

  • 2 сентября — святого мученика Маманта; святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского;

  • 3 сентября — святого священномученика Антима, епископа Никодимийского; святого преподобного Теоктиста;

  • 4 сентября — святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии; святого пророка Моисея Боговидца;

  • 5 сентября — святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи;

  • 6 сентября — Чудо архангела Михаила; святого мученика Евдоксия и тех, кто с ним;

  • 7 сентября — святого мученика Созонта;

  • 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

  • 9 сентября — святых праведников Иоакима и Анны; святого мученика Севериана;

  • 10 сентября — святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;

  • 11 сентября — святой преподобной Теодоры Александрийской;

  • 12 сентября — святого священномученика Автонома;

  • 13 сентября — святого священномученика Корнилия;

  • 14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;

  • 15 сентября — святого великомученика Никиты;

Какие церковные праздники украинцы празднуют в сентябре 2025 года по новому календарю / © unsplash.com

Какие церковные праздники украинцы празднуют в сентябре 2025 года по новому календарю / © unsplash.com

  • 16 сентября — святой великомученицы Евфимии;

  • 17 сентября — святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви;

  • 18 сентября — святого преподобного Евмения, епископа Гортинского;

  • 19 сентября — святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта;

  • 20 сентября — святого великомученика Евстратия и других; святых мучеников Михаила и Феодора;

  • 21 сентября — святого апостола Кондрата;

  • 22 сентября — святого священномученика Фоки; святого пророка Ионы;

  • 23 сентября — Зачатие святого Иоанна Крестителя;

  • 24 сентября — святой первомученицы и равноапостольной Текли;

  • 25 сентября — святой преподобной Евфросинии;

  • 26 сентября — святого апостола и епископа Иоанна Богослова;

  • 27 сентября — святого мученика Калистрата и жены его; святого преподобного Нила;

  • 28 сентября — святого исповедника Харитона; святого Вячеслава;

  • 29 сентября — святого преподобного Кирияка, исповедника;

  • 30 сентября — святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.

Дата публикации
Количество просмотров
49
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie