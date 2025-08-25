- Дата публикации
Православный календарь церковных праздников на сентябрь 2025 года по-новому: какие важные религиозные события ждут украинцев
Когда идти в церковь в сентябре 2025 года? Рассказываем о наиболее значимых православных праздниках, которые приходятся на первый месяц осени.
Первый месяц осени богат важными православными праздниками. На сентябрь приходится Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня. Узнайте все важные события для религиозного сообщества.
Церковный календарь на сентябрь 2025 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в сентябре 2025 года — новый календарь по дням:
1 сентября — святого преподобного Симеона Столпника и матери его;
2 сентября — святого мученика Маманта; святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского;
3 сентября — святого священномученика Антима, епископа Никодимийского; святого преподобного Теоктиста;
4 сентября — святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии; святого пророка Моисея Боговидца;
5 сентября — святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи;
6 сентября — Чудо архангела Михаила; святого мученика Евдоксия и тех, кто с ним;
7 сентября — святого мученика Созонта;
8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
9 сентября — святых праведников Иоакима и Анны; святого мученика Севериана;
10 сентября — святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;
11 сентября — святой преподобной Теодоры Александрийской;
12 сентября — святого священномученика Автонома;
13 сентября — святого священномученика Корнилия;
14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;
15 сентября — святого великомученика Никиты;
16 сентября — святой великомученицы Евфимии;
17 сентября — святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви;
18 сентября — святого преподобного Евмения, епископа Гортинского;
19 сентября — святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта;
20 сентября — святого великомученика Евстратия и других; святых мучеников Михаила и Феодора;
21 сентября — святого апостола Кондрата;
22 сентября — святого священномученика Фоки; святого пророка Ионы;
23 сентября — Зачатие святого Иоанна Крестителя;
24 сентября — святой первомученицы и равноапостольной Текли;
25 сентября — святой преподобной Евфросинии;
26 сентября — святого апостола и епископа Иоанна Богослова;
27 сентября — святого мученика Калистрата и жены его; святого преподобного Нила;
28 сентября — святого исповедника Харитона; святого Вячеслава;
29 сентября — святого преподобного Кирияка, исповедника;
30 сентября — святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.