Праздничное настроение начинается дома: самые красивые идеи декора к Николаю

Как украсить дом ко Дню святого Николая / © pexels.com

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Для этого не обязательно покупать дорогие украшения или полностью изменять интерьер. Несколько тематических композиций, самодельные гирлянды, мерцающие огоньки и символические атрибуты праздника помогут превратить обычную комнату в уютное зимнее пространство. «Дети в городе» собрали 8 идей, как украсить дом ко Дню святого Николая вместе с детьми.

Устройте особое место для подарков от Николая

Как украсить дом ко Дню святого Николая / © pexels.com

Выделите в детской или гостиной небольшой уголок, который будет ассоциироваться с праздником. Поставьте там декоративный фонарик, небольшую елку, фигурку святого Николая или корзину со сладостями.

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Главным элементом композиции может стать праздничный сапожок или мешочек для подарков. Его можно приобрести в магазине или сшить собственноручно из фетра, флиса или другой плотной ткани.

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Добавьте к оформлению несколько еловых веточек, шишки, ленты и маленькие декоративные колокольчики. Если привлечь ребенка к выбору украшений, он будет с удовольствием помогать обустраивать собственное праздничное пространство.

Сделайте адвент-календарь с маленькими сюрпризами

Как украсить дом ко Дню святого Николая / © pexels.com

Ожидание праздника можно превратить в интересную семейную традицию. Для этого создайте адвент-календарь, который поможет считать дни до прихода святого Николая.

Вариантов оформления множество:

маленькие бумажные конверты с номерами;

текстильные мешочки, подвешенные на декоративной ветке;

коробочки разного размера, сложенные в форме елки;

картонный домик с окошками;

бумажные пакетики, закрепленные на веревке с помощью прищепок.

Внутрь можно положить конфеты, наклейки, небольшие игрушки или записки с заданиями. Например, предложите ребенку нарисовать зимнюю открытку, помочь украсить комнату, прочесть праздничную сказку или сделать хорошее дело.

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Такой календарь станет частью декора и поможет наполнить праздничные дни приятными занятиями.

Украсьте окна зимними рисунками

Как украсить дом ко Дню святого Николая / © pexels.com

Окна — отличное место для тематического оформления. Даже обычные бумажные снежинки способны изменить облик комнаты и создать ощущение приближающейся зимы.

Для украшения используйте:

бумажные витинанки в форме снежинок, звезд и елок;

специальные краски или маркеры для рисования на стекле;

наклейки с зимними сюжетами;

бумажные гирлянды;

композиция с белыми снежинками на прозрачной нити.

Особенно интересно будет создать на окне целую зимнюю историю: заснеженные домики, лес с елками, сказочные персонажи и звездное небо.

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Разрешите ребенку самостоятельно выбрать сюжет и добавить собственные рисунки. Такое занятие станет хорошей возможностью провести время вместе.

Создайте гирлянды и украшения собственноручно

Как украсить дом ко Дню святого Николая / © pexels.com

Самодельный декор поможет сделать дом оригинальным, а подготовка к празднику — интересной для всей семьи.

Для изготовления украшений подойдут цветная бумага, картон, фетр, ленты, деревянные палочки и природные материалы.

Вот несколько простых вариантов:

Гирлянда с бумажными звездами. Вырежьте звездочки из цветной или блестящей бумаги и соедините их нитью. Объемные снежинки. Составьте несколько бумажных элементов и склейте их между собой, чтобы получить декоративное украшение. Праздничные бантики. Сделайте их из лент и используйте для декорирования дверей, полок или подарочных коробок. Бумажные ангелочки. Вырежьте силуэты из картона, украсьте блестками и подвесьте на тонкой нити.

Готовые изделия можно разместить на стенах, дверях, полках или у праздничного уголка.

Используйте природные материалы для зимнего декора

Как украсить дом ко Дню святого Николая / © pexels.com

Шишки, веточки хвойных деревьев, сухие апельсины и палочки корицы отлично подходят для создания сезонных композиций.

К примеру, можно сделать декоративный венок из еловых веток, украсив его лентами, шишками и небольшими деревянными игрушками. Такой декор будет хорошо выглядеть на входной двери или над камином.

Еще одна идея — композиция на праздничном подносе. Разложите на нем несколько шишек, сушеные цитрусовые, веточки хвои и декоративные звездочки. При желании добавьте светодиодную гирлянду.

Для создания приятного зимнего аромата можно использовать сушеные апельсиновые кружочки, корицу и гвоздику.

При работе с природными материалами проверяйте, чтобы на них не было плесени, а мелкие детали оставались недоступными для самых маленьких детей.

Добавьте комнаты теплого праздничного освещения

Как украсить дом ко Дню святого Николая / © pexels.com

Правильно подобранный свет помогает создать уютную атмосферу даже без большого количества украшений.

Разместите светодиодную гирлянду на подоконнике, вокруг зеркала, на полках или возле праздничной композиции. Для детской комнаты подойдут маленькие декоративные фонарики с теплым светом.

Можно также использовать LED-свечи, внешне напоминающие настоящие, но не имеющие открытого пламени. Они хорошо дополнят композиции на столе или комоде.

Выбирайте освещение с учетом безопасности: проверяйте исправность гирлянд, не оставляйте электрические украшения без присмотра и держите провода подальше от маленьких детей.

Оформите праздничный стол и приготовьте тематические вкусности

Как украсить дом ко Дню святого Николая / © pexels.com

Даже обычный семейный ужин может стать особенным, если добавить несколько праздничных деталей.

Для оформления стола используйте скатерть светлых оттенков, салфетки с зимними узорами, небольшие композиции из хвои и декоративные свечи на батарейках.

Отдельное внимание уделите сладостям. Вместе с детьми можно испечь имбирное печенье в форме звездочек, елок, перчаток или сапог. Готовые вкусности украсьте глазурью и разложите в красивые тарелки.

Еще одна интересная идея — сделать небольшие подарочные наборы с печеньем для родных, друзей или соседей. Ребенок может самостоятельно нарисовать открытку или подписать упаковку.

Добавьте в декор символы доброты и щедрости

Как украсить дом ко Дню святого Николая / © pexels.com

День святого Николая традиционно связывают с заботой о других, помощи и щедрости. Эти ценности можно отразить и в праздничном оформлении дома.

Например, создайте небольшую доску добрых дел. Прикрепите к ней карточки с заданиями: помочь родителям, поделиться игрушками, сделать открытку для бабушки или поддержать друга.

Также можно обустроить место для подарков, которые семья планирует передать детям из благотворительных организаций или нуждающимся в помощи.

Привлекайте ребенка к выбору вещей, упаковке и созданию праздничных открыток. Так он сможет почувствовать себя участником доброго дела и понять значение праздника.

Как создать праздничный декор к Николаю без лишних трат

Чтобы украсить дом, не нужно покупать много новых вещей. Часть декора легко сделать из уже имеющихся материалов.

Используйте остатки цветной бумаги, старые ленты, картонные коробки, тканевые мешочки и природные материалы. Даже обычная стеклянная банка может превратиться в декоративный фонарик, если украсить ее лентой и разместить внутри безопасную LED-свечу.

Лучше заранее определить цветовую гамму и выбрать несколько основных элементов оформления. Например, сочетание белого, красного и зеленого цветов поможет создать традиционный зимний декор, а комбинация белого, золотого и бежевого придаст жилища сдержанного праздничного вида.

Украшение дома ко Дню святого Николая может стать семейной традицией, которой дети будут ждать каждый год. Выберите несколько идей, подготовьте необходимые материалы и пригласите малышей к творческому процессу. Ведь именно общая подготовка, маленькие сюрпризы и внимание друг к другу помогают сделать этот праздник особенным.

FAQ

Как украсить дом ко Дню святого Николая?

Для праздничного оформления можно обустроить тематический уголок с сапожком для подарков, развесить бумажные снежинки и гирлянды, украсить окна зимними рисунками и добавить композиции из еловых веток и шишек. Завершить оформление помогут тёплые светодиодные огоньки и адвент-календарь с маленькими сюрпризами для детей.

Какие украшения ко Дню святого Николая можно сделать своими руками?

Собственно, можно изготовить бумажные снежинки, гирлянды из звезд, декоративные сапожки, ангелочков, праздничные венки и украшения из природных материалов. Для работы понадобятся цветная бумага, картон, фетр, ленты, шишки и хвойные веточки. Большинство таких изделий легко сделать вместе с детьми.

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