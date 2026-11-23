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Праздничный салат из капусты без майонеза – хрустящий зимний рецепт с медовой заправкой
Капуста и морковь могут стать основой праздничной закуски. Добавьте яблоко, поджаренный миндаль, кунжут и медово-уксусную заправку – овощи даже не придется варить.
Хрустящий салат из капусты, моркови и яблоки с поджаренными миндалем и кунжутом и медово-уксусной заправкой, по расчету автора рецепта, готовится за 10 минут и рассчитан на 3 порции.
Рецептом делится кулинарный блог Nordic Food & Living .
Для зимнего застолья такая закуска удобна своей простотой. Капуста и морковь остаются сырыми, а сковорода пригодится только для миндаля и кунжута. Поджаренные орехи и семена дополнят хрустящее овощное основание, а мед с винным уксусом станут заправкой вместо майонеза.
«Однако больше всего мне нравится в этом салате домашняя заправка», – пишет автор кулинарного блога Ким Нильсен. Он сочетает ее с островерхой капустой, морковью и яблоком.
Как приготовить салат из капусты, моркови и яблока.
На 3 порции подготовьте половину головки островерхой капусты, 2 морковки, 1 яблоко, 50 г миндаля и 50 мл кунжута. Кунжут здесь отмеряют по объему. Для заправки понадобится 1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. меда, 1,5 ст. л. белого винного уксуса, соль и перец по вкусу.
Самая тонкая работа здесь – нашинковать капусту. Дальше останется натереть морковь, порезать яблоко и ненадолго поставить сковороду на огонь. Заправку удобно смешать в отдельной небольшой миске.
Снимите наружные листья с капусты и тонко нашинкуйте половину головки. Очистите 2 морковки и натрите их на большой терке. Помойте 1 яблоко, удалите сердцевину и нарежьте кубиками.
Крупно порубите 50 г миндаля. Высыпьте его вместе с 50 мл кунжута на сухую горячую сковороду и поджаривайте несколько минут.
Смешайте вилкой 1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. меда и 1,5 ст. л. белого винного уксуса. Добавьте соль и перец по вкусу.
Выложите капусту, морковь и яблоко в салатницу, добавьте поджаренные миндаль и кунжут и осторожно перемешайте. Полейте заправкой перед подачей.
Можно поставить заправку на стол отдельно, чтобы каждый прибавил ее себе по вкусу. Автор рецепта подает этот салат к курице на гриле и также советует его к свинине или говядине.
Что еще добавить в зимнее меню
Если планируете несколько овощных закусок, дополните стол салатом из свеклы и грецких орехов или винегретом с фасолью и квашеной капустой. Эти сочетания есть среди простых постных салатов для зимнего меню – можно выбрать другую основу и не повторять ту же закуску.