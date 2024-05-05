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Праздничный завтрак для самой родной: что приготовить на День матери, чтобы удивить и порадовать

Праздничный завтрак для самой родной: что приготовить на День матери, чтобы удивить и порадовать

Что приготовить на День матери / Фото: Unsplash

В Украине во второе воскресенье мая ежегодно отмечают День матери. В 2024 году этот праздник приходится на 12 мая. Кроме приятных слов и подарков, порадовать самого родного человека можно вкусным завтраком.

Французская шарлотка с клубникой

Сладкая клубника и сливки – идеально подходят для праздничного завтрака. Готовить такое блюдо тоже достаточно просто. Вам понадобятся:

  • 10 яиц;
  • 120 г маскарпоне;
  • 1/4 стакана сахарной пудры;
  • 1 стакан густых сливок
  • 1 сладкая булка (нарезать ломтиками шириной 2,5 см);
  • 1/4 ч. ложки соли;
  • 2 стакана нарезанной клубники;
  • 2 стакана молока;
  • 113 г растопленного сливочного масла;
  • 1 ч. ложка корицы;
  • 1 ч. ложка ванильного экстракта.

С приготовлением французских тостов с клубникой не должно возникнуть проблем, ведь все достаточно просто:

  1. Взбейте маскарпоне, добавьте пол стакана густых сливок, сахарную пудру и полчайной ложки ванильного экстракта. Продолжайте взбивать до стойких пиков (3-5 минут).
  2. В высокую форму разлагаются ломтики булки, равномерно распределяющийся сверху взбитый крем.
  3. Внутрь добавляется нарезанная клубника.
  4. Яйца сбиваются с молоком, пол стакана густых сливок, растопленное масло, оставшаяся ваниль, корица и соль до однородности.
  5. Смесь выливается в хлеб, остается примерно на 1 час.
  6. Выпекается в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут. Форма сверху накрывается фольгой.
  7. После этого фольга снимается и запекается еще 20 минут до золотистого верха.

Сырный омлет

Легкий, но сытный завтрак, который обязательно понравится вашей маме. Для приготовления нужно взять:

  • 2 яйца;
  • пол ст. ложки оливкового масла;
  • 1 ст. ложка сливочного масла;
  • 15 г мелко натертого чеддера.

Способ приготовления:

  1. Яйца разбиваются в достаточно глубокую миску, хорошо сбиваются вилкой. Добавляется щепотка соли.
  2. На средней сковороде с антипригарным покрытием разогревается оливковое и сливочное масло (средний огонь). Яйца вливаются, когда масло начнет пениться. С помощью лопатки яйцо стягивается к центру, чтобы образовались складки.
  3. После этого омлет остается готовиться на медленном огне на 2-3 минуты. Сверху посыпается творогом. С помощью лопатки омлет складывается пополам.
  4. Выключите огонь и оставьте яйца еще устать на 1 минуту. За это время творог расплавится.

Французские тосты

Праздничный завтрак в день матери / © Unsplash
Праздничный завтрак в день матери / Фото: Unsplash

Если вы вдруг проспали, но все же желаете приготовить маме вкусный праздничный завтрак, попробуйте французские тосты. Они готовятся из минимального количества ингредиентов:

  • молоко;
  • 2 яйца;
  • пакетик ванильной смеси для пудинга (или любой другой по вкусу);
  • сливочное масло;
  • хлеб для тостов.

Приготовление:

  1. Взбить яйца с молоком в глубокой миске.
  2. Сковороду поставьте на маленький огонь и растопите сливочное масло.
  3. Равномерно намажьте каждый ломтик хлеба смесью для пудинга, обмокните в яично-молочную смесь.
  4. Обжаривайте тосты на сковороде до золотистого цвета.

Рулетики со спаржей с медом и фетой

Этот рецепт стал настоящим маст-хевом 2024 года. Его готовят все фудблогеры. Попытайтесь приготовить вкусный завтрак и вы. Вам понадобятся:

  • 8 шт. зеленая спаржа;
  • 8 листов теста фило;
  • 1 упаковка феты;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. ложки кунжута;
  • мед и оливковое масло.

Рецепт готовится очень просто:

  1. Плотные части спаржи отламываются. Каждый лист теста фило смазывается оливковым маслом. Фета разрезается вдоль полоски.
  2. Сверху выкладывается 1 шт. спаржи и 1 полоска феты. Заворачивается рулетик. Каждый лист фило выкладывается на противень, застеленный пергаментом.
  3. Взбейте яйца, смажьте сверху рулетики и присыпьте кунжутом.
  4. Запекайте в разогретой до 200-220 градусов духовке 10 минут.
  5. Перед подачей на стол полейте медом.

Тосты с рикоттой и соусом песто

Приготовление такого завтрака не требует много времени, но у вас получается действительно вкусное и необычное блюдо. Чтобы приготовить такие вкусности, возьмите:

  • 4-6 ломтиков хлеба (багета);
  • 3 ст. ложки рикотты;
  • 1 головку чеснока;
  • 100 г помидоров черри;
  • соль, перец;
  • пол стакана оливкового масла;
  • 3-4 листика базилика;
  • 1-2 ст. ложки поджаренных кедровых орехов.

Как готовить тосты с рикоттой и соусом песто:

  1. Помидоры и чеснок выложите в форму для запекания, полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и поставьте в разогретую духовку до тех пор, пока помидоры не станут мягкими.
  2. За это время приготовьте соус. Перемешайте чеснок и кедровые орехи, посолите, все измельчите блендером. Добавьте рикотту и базилик, 2 ст. ложки оливкового масла и еще раз измельчите.
  3. Ломтики хлеба нужно подрумянить на сухой разогретой сковороде.
  4. Чеснок, который выпекался в духовке вместе с помидорами, выложите на ломтики хлеба и разомните вилкой. Сверху выложите соус песто, запеченные помидоры.

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