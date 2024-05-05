Праздничный завтрак для самой родной: что приготовить на День матери, чтобы удивить и порадовать

В Украине во второе воскресенье мая ежегодно отмечают День матери. В 2024 году этот праздник приходится на 12 мая. Кроме приятных слов и подарков, порадовать самого родного человека можно вкусным завтраком.
Французская шарлотка с клубникой
Сладкая клубника и сливки – идеально подходят для праздничного завтрака. Готовить такое блюдо тоже достаточно просто. Вам понадобятся:
- 10 яиц;
- 120 г маскарпоне;
- 1/4 стакана сахарной пудры;
- 1 стакан густых сливок
- 1 сладкая булка (нарезать ломтиками шириной 2,5 см);
- 1/4 ч. ложки соли;
- 2 стакана нарезанной клубники;
- 2 стакана молока;
- 113 г растопленного сливочного масла;
- 1 ч. ложка корицы;
- 1 ч. ложка ванильного экстракта.
С приготовлением французских тостов с клубникой не должно возникнуть проблем, ведь все достаточно просто:
- Взбейте маскарпоне, добавьте пол стакана густых сливок, сахарную пудру и полчайной ложки ванильного экстракта. Продолжайте взбивать до стойких пиков (3-5 минут).
- В высокую форму разлагаются ломтики булки, равномерно распределяющийся сверху взбитый крем.
- Внутрь добавляется нарезанная клубника.
- Яйца сбиваются с молоком, пол стакана густых сливок, растопленное масло, оставшаяся ваниль, корица и соль до однородности.
- Смесь выливается в хлеб, остается примерно на 1 час.
- Выпекается в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут. Форма сверху накрывается фольгой.
- После этого фольга снимается и запекается еще 20 минут до золотистого верха.
Сырный омлет
Легкий, но сытный завтрак, который обязательно понравится вашей маме. Для приготовления нужно взять:
- 2 яйца;
- пол ст. ложки оливкового масла;
- 1 ст. ложка сливочного масла;
- 15 г мелко натертого чеддера.
Способ приготовления:
- Яйца разбиваются в достаточно глубокую миску, хорошо сбиваются вилкой. Добавляется щепотка соли.
- На средней сковороде с антипригарным покрытием разогревается оливковое и сливочное масло (средний огонь). Яйца вливаются, когда масло начнет пениться. С помощью лопатки яйцо стягивается к центру, чтобы образовались складки.
- После этого омлет остается готовиться на медленном огне на 2-3 минуты. Сверху посыпается творогом. С помощью лопатки омлет складывается пополам.
- Выключите огонь и оставьте яйца еще устать на 1 минуту. За это время творог расплавится.
Французские тосты
Если вы вдруг проспали, но все же желаете приготовить маме вкусный праздничный завтрак, попробуйте французские тосты. Они готовятся из минимального количества ингредиентов:
- молоко;
- 2 яйца;
- пакетик ванильной смеси для пудинга (или любой другой по вкусу);
- сливочное масло;
- хлеб для тостов.
Приготовление:
- Взбить яйца с молоком в глубокой миске.
- Сковороду поставьте на маленький огонь и растопите сливочное масло.
- Равномерно намажьте каждый ломтик хлеба смесью для пудинга, обмокните в яично-молочную смесь.
- Обжаривайте тосты на сковороде до золотистого цвета.
Рулетики со спаржей с медом и фетой
Этот рецепт стал настоящим маст-хевом 2024 года. Его готовят все фудблогеры. Попытайтесь приготовить вкусный завтрак и вы. Вам понадобятся:
- 8 шт. зеленая спаржа;
- 8 листов теста фило;
- 1 упаковка феты;
- 1 яйцо;
- 2 ст. ложки кунжута;
- мед и оливковое масло.
Рецепт готовится очень просто:
- Плотные части спаржи отламываются. Каждый лист теста фило смазывается оливковым маслом. Фета разрезается вдоль полоски.
- Сверху выкладывается 1 шт. спаржи и 1 полоска феты. Заворачивается рулетик. Каждый лист фило выкладывается на противень, застеленный пергаментом.
- Взбейте яйца, смажьте сверху рулетики и присыпьте кунжутом.
- Запекайте в разогретой до 200-220 градусов духовке 10 минут.
- Перед подачей на стол полейте медом.
Тосты с рикоттой и соусом песто
Приготовление такого завтрака не требует много времени, но у вас получается действительно вкусное и необычное блюдо. Чтобы приготовить такие вкусности, возьмите:
- 4-6 ломтиков хлеба (багета);
- 3 ст. ложки рикотты;
- 1 головку чеснока;
- 100 г помидоров черри;
- соль, перец;
- пол стакана оливкового масла;
- 3-4 листика базилика;
- 1-2 ст. ложки поджаренных кедровых орехов.
Как готовить тосты с рикоттой и соусом песто:
- Помидоры и чеснок выложите в форму для запекания, полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и поставьте в разогретую духовку до тех пор, пока помидоры не станут мягкими.
- За это время приготовьте соус. Перемешайте чеснок и кедровые орехи, посолите, все измельчите блендером. Добавьте рикотту и базилик, 2 ст. ложки оливкового масла и еще раз измельчите.
- Ломтики хлеба нужно подрумянить на сухой разогретой сковороде.
- Чеснок, который выпекался в духовке вместе с помидорами, выложите на ломтики хлеба и разомните вилкой. Сверху выложите соус песто, запеченные помидоры.
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