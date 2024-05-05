Праздничный завтрак для самой родной: что приготовить на День матери, чтобы удивить и порадовать

В Украине во второе воскресенье мая ежегодно отмечают День матери. В 2024 году этот праздник приходится на 12 мая. Кроме приятных слов и подарков, порадовать самого родного человека можно вкусным завтраком.

Французская шарлотка с клубникой

Сладкая клубника и сливки – идеально подходят для праздничного завтрака. Готовить такое блюдо тоже достаточно просто. Вам понадобятся:

10 яиц;

120 г маскарпоне;

1/4 стакана сахарной пудры;

1 стакан густых сливок

1 сладкая булка (нарезать ломтиками шириной 2,5 см);

1/4 ч. ложки соли;

2 стакана нарезанной клубники;

2 стакана молока;

113 г растопленного сливочного масла;

1 ч. ложка корицы;

1 ч. ложка ванильного экстракта.

С приготовлением французских тостов с клубникой не должно возникнуть проблем, ведь все достаточно просто:

Взбейте маскарпоне, добавьте пол стакана густых сливок, сахарную пудру и полчайной ложки ванильного экстракта. Продолжайте взбивать до стойких пиков (3-5 минут). В высокую форму разлагаются ломтики булки, равномерно распределяющийся сверху взбитый крем. Внутрь добавляется нарезанная клубника. Яйца сбиваются с молоком, пол стакана густых сливок, растопленное масло, оставшаяся ваниль, корица и соль до однородности. Смесь выливается в хлеб, остается примерно на 1 час. Выпекается в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут. Форма сверху накрывается фольгой. После этого фольга снимается и запекается еще 20 минут до золотистого верха.

Сырный омлет

Легкий, но сытный завтрак, который обязательно понравится вашей маме. Для приготовления нужно взять:

2 яйца;

пол ст. ложки оливкового масла;

1 ст. ложка сливочного масла;

15 г мелко натертого чеддера.

Способ приготовления:

Яйца разбиваются в достаточно глубокую миску, хорошо сбиваются вилкой. Добавляется щепотка соли. На средней сковороде с антипригарным покрытием разогревается оливковое и сливочное масло (средний огонь). Яйца вливаются, когда масло начнет пениться. С помощью лопатки яйцо стягивается к центру, чтобы образовались складки. После этого омлет остается готовиться на медленном огне на 2-3 минуты. Сверху посыпается творогом. С помощью лопатки омлет складывается пополам. Выключите огонь и оставьте яйца еще устать на 1 минуту. За это время творог расплавится.

Французские тосты

Праздничный завтрак в день матери / Фото: Unsplash

Если вы вдруг проспали, но все же желаете приготовить маме вкусный праздничный завтрак, попробуйте французские тосты. Они готовятся из минимального количества ингредиентов:

молоко;

2 яйца;

пакетик ванильной смеси для пудинга (или любой другой по вкусу);

сливочное масло;

хлеб для тостов.

Приготовление:

Взбить яйца с молоком в глубокой миске. Сковороду поставьте на маленький огонь и растопите сливочное масло. Равномерно намажьте каждый ломтик хлеба смесью для пудинга, обмокните в яично-молочную смесь. Обжаривайте тосты на сковороде до золотистого цвета.

Рулетики со спаржей с медом и фетой

Этот рецепт стал настоящим маст-хевом 2024 года. Его готовят все фудблогеры. Попытайтесь приготовить вкусный завтрак и вы. Вам понадобятся:

8 шт. зеленая спаржа;

8 листов теста фило;

1 упаковка феты;

1 яйцо;

2 ст. ложки кунжута;

мед и оливковое масло.

Рецепт готовится очень просто:

Плотные части спаржи отламываются. Каждый лист теста фило смазывается оливковым маслом. Фета разрезается вдоль полоски. Сверху выкладывается 1 шт. спаржи и 1 полоска феты. Заворачивается рулетик. Каждый лист фило выкладывается на противень, застеленный пергаментом. Взбейте яйца, смажьте сверху рулетики и присыпьте кунжутом. Запекайте в разогретой до 200-220 градусов духовке 10 минут. Перед подачей на стол полейте медом.

Тосты с рикоттой и соусом песто

Приготовление такого завтрака не требует много времени, но у вас получается действительно вкусное и необычное блюдо. Чтобы приготовить такие вкусности, возьмите:

4-6 ломтиков хлеба (багета);

3 ст. ложки рикотты;

1 головку чеснока;

100 г помидоров черри;

соль, перец;

пол стакана оливкового масла;

3-4 листика базилика;

1-2 ст. ложки поджаренных кедровых орехов.

Как готовить тосты с рикоттой и соусом песто:

Помидоры и чеснок выложите в форму для запекания, полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и поставьте в разогретую духовку до тех пор, пока помидоры не станут мягкими. За это время приготовьте соус. Перемешайте чеснок и кедровые орехи, посолите, все измельчите блендером. Добавьте рикотту и базилик, 2 ст. ложки оливкового масла и еще раз измельчите. Ломтики хлеба нужно подрумянить на сухой разогретой сковороде. Чеснок, который выпекался в духовке вместе с помидорами, выложите на ломтики хлеба и разомните вилкой. Сверху выложите соус песто, запеченные помидоры.

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