Праздник иконы Божией Матери "Неопалимая купина": что значит, от чего защищает и как молиться Деве Марии

Ежегодно 4 сентября (по новоюлианскому календарю) православные и католики чествуют икону Божией Матери “Неопалимая Купина”. По древним преданиям, Бог явился Моисею в виде горящего, но не сгорающего тернового куста, призывая его вести народ Израиля из Египта.

В христианской традиции этот образ стал символом Пресвятой Девы Марии, олицетворяя ее непорочное зачатие и духовную чистоту.

Как возникла икона Божией Матери “Неопалимая купина”

По древним преданиям, первая икона Божией Матери “Неопалимая Купина” была создана на скале в Иерусалимской пустыне. Художник соединил в ней сюжеты Ветхого и Нового Заветов: согласно книге “Выход”, Бог явился Моисею на горе Синай в виде горящего, но не сгорающего куста. Но существовало ли действительно такое удивительное растение?

Современная наука утверждает, что да. Неопалимая кочка, или ясенец, относится к рутовым и обладает уникальными свойствами благодаря строению листьев и веток, покрытых почками, выделяющими летучее масло. В сухую и безветренную погоду это вещество легко занимается, но пламя не повреждает зеленые листья, растекаясь по всей длине побега.

Хотя кусты этого вида растут в Европе и Азии — от побережья Средиземного моря до Дальнего Востока, на Синае есть только один священный экземпляр. В 324 году императрица Елена приказала построить часовню вокруг него, причем алтарь расположили прямо над корнями кочки. Куст пересадили во двор часовни, где он и сегодня растет. В VI ст. на этом месте появился греческий православный монастырь святой Екатерины (известный также как монастырь Преображения). Несмотря на бессчетные войны, монастырь сохранился: ни сарацины, ни наполеоновские войска не смогли его разрушить. Внутри храма нет традиционного иконостаса — вместо него каменная плита с отверстием указывает на место, где когда-то рос чудесный куст. Это священное место обычно закрывают серебряным щитом с отчеканенными сценами Распятия, образами апостолов, святой Екатерины, зданием Синайского скита и самой Неопалимой Купиной.

Со временем образы Богородицы в ипостаси Неопалимой Купины менялись. Современные православные иконы имеют более глубокую богословскую символику: на них Дева Мария предстает как Невеста Невеста, невинно зачавшая от Святого Духа. Она озарена божественным светом, уничтожающим зло и грех. Пламя на иконе символизирует духовную и телесную непорочность Богородицы, хранящейся в Ней до самого успения.

Икона Божией Матери “Неопалимая купина”: значение

Как и большинство икон Пресвятой Девы, образ “Неопалимая Купина” опирается на текст церковного гимна. В праздничном пении Небесная Мать, родившая Спасителя, предстает как куст в пламени, которое не может ей повредить. Однако значение иконы выходит далеко за пределы этой метафоры. Антоний Сурожский отмечал, что эта святыня имеет “истинно космическое” звучание, олицетворяет Богородицу как Софию — Священную Мудрость — и символизирует Вселенскую Церковь. Почему это говорили?

Современная версия иконы демонстрирует поясное изображение Царицы Небесной, на руках которой сидит Иисус Христос. Этот канон называют “Одигитрия” — “Указывающая дорогу”. Фигуры вписаны в восьмиугольную звезду, а на груди Девы Марии расположены символические элементы: стремянка, камень, маленький храм и несгораемый куст. Они повторяются и на краях иконы, раскрывая глубину символики:

Лестница — путь от земного мира до небесных высот, явившийся в видении святому Иакову.

Камень или горящий уголь — знак человеческой греховности и уязвимости перед соблазнами.

Храм — образ Небесного Иерусалима, дома Господня и земной Церкви, где находится Иисус.

Пылающий куст — символ видения Моисея, указывающего на Божественное присутствие и защиту.

Эта икона олицетворяет глубокую духовную мудрость и показывает путь веры, сочетая небесную чистоту с символами земного бытия.

Молитва к Богородице в праздник

О Пресвятая и Преблагословенная Матерь Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе перед святой и пречестной иконой Твоей, которой Ты дивные и преславные чудеса являешь, от огненного сожжения и молниеносного грома жилища наши спасаешь, больных исцеляешь и все благие намерения наши хорошо исполняешь. Смиренно молим Тебя, всесильная рода нашего Заступницы, сподоби и нас, немощных и грешных, Твоего Материнского участия и помощи. Спаси и сохрани, Владычице, под покровом милости Твоей Церковь Твою (обитель сей), всю страну нашу православную и всех нас, припадающих к Тебе с верой и любовью и сердечно просим со слезами Твоего покровительства. Владычица Всемилостивая, помилуй нас, ибо отягощены мы многими грехами и не имеем отваги обратиться ко Христу Господу и просить Его о помиловании и прощении, но Тебя просим Его умолять, Матерь Его по плоти. Ты же, Всеблага, простери к Нему богоприятные руки Твои и заступись за нас перед благом Его, прося нам прощения проступков наших, благочестивой и мирной жизни, благой христианской кончины и доброго ответа на Страшном суде Его. Больше же во время грозного посещения Божия, когда загорятся огнем дома наши, или молниеносным громом напуганы будем, яви нам милостивое Твое покровительство и могущественную помощь. Чтобы, спасенные всесильными Твоими к Господу молитвами, временного наказания Божия здесь избавились и вечное райское блаженство наследовали и со всеми святыми воспевали Пречестное и Великое Имя Пресвятой Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа, и Твое великое к нам мы. Аминь.