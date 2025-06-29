Праздник Петра и Павла в 2025 году: какие украинские традиции связаны с этим праздником, что означают фигуры святых

Петра и Павла 2025 года: традиции / © Pixabay

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По новоюлианскому календарю украинцы празднуют праздник Петра и Павла (в народе “Петров день”) 29 июня.

Праздник памяти святых апостолов Петра и Павла: история

Именно эти апостолы Иисуса Христа считаются самыми сильными защитниками верующих, поэтому занимают особое место в пантеоне святых.

Историю об их жизни можно найти в Новом Завете, а также в многочисленных трудах некоторых христианских авторов. Ближайшим учеником Иисуса Христа был именно святой Петр. Он же стал его наследником после распятия.

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Святой апостол Петр был очевидцем Преображения Господня, которое произошло на реке Фавор, а после Вознесения Спасителя, он стал одним из самых ревностных его проповедников. За свою веру во Христа Петр поплатился жизнью в Риме. Его, как и Учителя, распяли на кресте вниз головой, что было шокирующим даже самой жестокой публике.

Святой Павел, по церковным преданиям, не знал Иисуса Христа о земной жизни Спасителя. Он присоединился к рядам апостолов уже после Воскресения, потому что стал свидетелем явления Сына Божьего на пути в Дамаск. До принятия христианства его имя было Савлом. Он услышал голос Христа и сразу стал его ревностным проповедником.

Святой Павел основал множество храмов в Малой Азии, Македонии, Греции, Сирии и других странах, входивших в Римскую империю. К сожалению, апостола тоже казнили за его деятельность, однако он избежал страшную пытку, потому что был римским гражданином.

Праздник памяти Петра и Павла был создан в 324 году, когда в Константинополе и Риме появились первые храмы в честь этих апостолов.

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Традиции дня Петра и Павла

Этот праздник чтит разум и твердость, прославляет подлинных сподвижников христианской веры. В православной традиции апостол Петр считается символом отречения от веры, за которым следует покаяние. А апостол Павел символизирует опору в вере.

Среди наших предков этот день считался разгаром лета, поэтому большинство народных традиций связано с началом подготовки к осеннему сезону.

Начинался день с массовой уборки во дворах и домах. Часто наши предки белили свои дома, вывешивали полотенца и другой декор.

Юные девушки особенно готовились к празднику. Молодежь делала венки из полевых цветов, вплетая туда обязательно красные маки, символизирующие любовь. Позже вечером девушки гадали на избранников. Чтобы узнать имя любимого, собирали 12 растений, клали их под подушку, читали специальное заклинание. Считалось, что травы помогут увидеть во сне своего суженого.

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Утром верующие идут в церковь, где проходят праздничные богослужения. Из первых ростков нового урожая делают муку, из которой пекут хлеб и освящают в храмах.

Особым блюдом на праздничном столе была творожная бабка, которой угощали всех родственников. В некоторых регионах Украины ее называют “мандрик”. По легенде такую творожную бабку любили апостолы Петр и Павел.

По народным приметам в праздник Петра и Павла нельзя есть ягоды, иначе навлечете на себя беду. Запрещается вступать в брак, потому что семья не проживет долго.

Молитва к Петру и Павлу

О, преславные апостолы Петр и Павел, что души за Христа отдали и кровью вашей ниву Его удобрили! Услышьте угар ваших молитвы и вздохи, сердцем скорбным ныне принесены. Ибо беззакониями омрачены и через те бедствиями, как облаками, обложены, елея доброй жизни не имеем вовсе и не можем противиться волкам хищным, которые лишить нас наследия Божия нагло пытаются. О, сильные! Понесите немощи наши, не удаляйтесь духом от нас, чтобы не избавились вовсе любви Божией, но крепким покровительством вашим нас защитите, чтобы помиловал Господь всех нас, молитв ваших советов, чтобы уничтожил рукописание неизмеримых грехов наших и чтобы сподобил со всеми Святыми Иеговами, блаженными. жечесть и Слава, и благодарность и поклонение, навеки веков.

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