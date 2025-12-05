- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 2 мин
Праздники уже на пороге: как красиво и без лишних трат упаковать подарки
Не важно, упаковываете ли вы подарок в дорогую бумагу или в простую газету — важно внимание и желание сделать другому человеку приятно.
Еще несколько дней и начнется сезон зимних праздников, а также подарков . Первое в списке – День Святого Николая. И стоит сказать, что важно еще и то, как мы преподносим свои подарки. Хорошая упаковка создает настроение еще до того, как человек откроет коробку.
Как сделать упаковку собственноручно, читайте в материале ТСН.ua.
Вот подборка идей, которые помогут паковать подарки красиво, доступно и экологично.
Эко-варианты
Крафтовая бумага – это классика, которая никогда не теряет актуальности. Можно оставить его натуральным или украсить своими штампами или рисунками.
Газетные страницы выглядят винтажно и очень атмосферно. Идеально подходит для книг, свеч или маленьких сувениров.
Упаковка тканью – платочком или мини-шарфиком. Примечательно, что аксессуар получатель вашего подарка затем может использовать его снова.
Природный декор: веточки ели, палочка корицы, сушеный апельсин или шишка. Эти простые детали, которые делают подарок живым.
Простая белая бумага будет очень "скандинавская", если добавить веревку и маленькую веточку.
Коробки из-под обуви: немного краски или оберточной бумаги – и она превращается в стильную подарочную коробку.
Стильные варианты
Минимализм в цвете: черно-белая, песочная, темно-зеленая или бордовая бумага – это дорого и сдержанно.
Металлизированные акценты : золотая нить, тонкая металлическая лента или наклейка с фольгой добавляют "праздничный блеск", не перегружая упаковку.
Персонализированные бирки: именная карточка, маленькая фотография или краткое пожелание делают подарок уникальным.
Глянцевые или матовые коробки выглядят как из премиум-магазинов и подходят для особых подарков.
Прозрачные упаковочные материалы : калька-бумага или минималистичные целлофановые пакеты с качественной лентой тренд последних сезонов.
