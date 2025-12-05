Праздники уже на пороге: как красиво и без лишних трат упаковать подарки

Подарок. / © Unsplash

Еще несколько дней и начнется сезон зимних праздников, а также подарков . Первое в списке – День Святого Николая. И стоит сказать, что важно еще и то, как мы преподносим свои подарки. Хорошая упаковка создает настроение еще до того, как человек откроет коробку.

Как сделать упаковку собственноручно, читайте в материале ТСН.ua.

Вот подборка идей, которые помогут паковать подарки красиво, доступно и экологично.

Эко-варианты

Крафтовая бумага – это классика, которая никогда не теряет актуальности. Можно оставить его натуральным или украсить своими штампами или рисунками.

Газетные страницы выглядят винтажно и очень атмосферно. Идеально подходит для книг, свеч или маленьких сувениров.

Упаковка тканью – платочком или мини-шарфиком. Примечательно, что аксессуар получатель вашего подарка затем может использовать его снова.

Природный декор: веточки ели, палочка корицы, сушеный апельсин или шишка. Эти простые детали, которые делают подарок живым.

Простая белая бумага будет очень "скандинавская", если добавить веревку и маленькую веточку.

Коробки из-под обуви: немного краски или оберточной бумаги – и она превращается в стильную подарочную коробку.

Стильные варианты

Минимализм в цвете: черно-белая, песочная, темно-зеленая или бордовая бумага – это дорого и сдержанно.

Металлизированные акценты : золотая нить, тонкая металлическая лента или наклейка с фольгой добавляют "праздничный блеск", не перегружая упаковку.

Персонализированные бирки: именная карточка, маленькая фотография или краткое пожелание делают подарок уникальным.

Глянцевые или матовые коробки выглядят как из премиум-магазинов и подходят для особых подарков.

Прозрачные упаковочные материалы : калька-бумага или минималистичные целлофановые пакеты с качественной лентой тренд последних сезонов.

