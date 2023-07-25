Праздники в августе 2023 года: ждать ли украинцам дополнительный выходной в День Независимости Украины

В конце лета украинцев ждет важная дата: День Независимости Украины. Будут ли дополнительные выходные в этот день? Узнайте все праздники в августе 2023 года.

Именно в конце последнего летнего месяца украинцы празднуют один из важнейших государственных праздников – День Независимости Украины. В этот день в мирные часы мы могли ожидать дополнительного выходного. С 19 мая 2023 года действует Закон №3057, которым продлены военное положение и общая мобилизация в Украине с 20 мая до 18 августа 2023 года. Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные в этот период не предусмотрены. Если военное положение продлено в середине августа не будет, то можно ожидать, что День Независимости Украины будет выходным.

Ранее мы также писали о выходных и праздниках в июле 2023 года.

Сколько рабочих и выходных дней в августе 2023 года

В августе традиционно 31 день, из них в 2023 году 23 будут рабочими, а 8 – официальными выходными (суббота и воскресенье). Если 18 августа 2023 года не будет продлено военное положение, дополнительным выходным днем будет также 24 августа.

То есть украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 (если военное положение будет продлено), 25, 28, 29, 3. А будут отдыхать 5 и 6, 12 и 13, 19 и 20, 26 и 27 августа.

В конце лета украинцев ждет несколько важных событий. Кроме большого государственного праздника Дня Независимости Украины (24 августа), мы будем праздновать несколько профессиональных праздников (День инкассатора — 1 августа, День Воздушных сил Вооруженных сил Украины — 6 августа, День шахтера — 27 августа), некоторые государственные и международные праздники (Международный день светофора — 5 августа, праздника (Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа).

Международные, церковные и государственные праздники в августе 2023 года

Календарь праздников в августе 2023 года / Фото: ТСН.ua

1 августа — День инкассатора;

— День инкассатора; 2 августа — День аэромобильных войск;

— День аэромобильных войск; 5 августа — Международный день светофора;

— Международный день светофора; 6 августа — День Воздушных сил Вооруженных сил Украины;

— День Воздушных сил Вооруженных сил Украины; 8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины;

— День войск связи Вооруженных сил Украины; 9 августа — Международный день коренных народов мира;

— Международный день коренных народов мира; 12 августа — Международный день молодежи;

— Международный день молодежи; 13 августа — День работников ветеринарной медицины;

— День работников ветеринарной медицины; 13 августа — День строителя;

— День строителя; 15 августа — День археолога;

— День археолога; 19 августа — День пасечника;

— День пасечника; 23 августа — День Государственного Флага Украины;

— День Государственного Флага Украины; 24 августа — День Независимости Украины;

— День Независимости Украины; 26 августа — День авиации Украины;

— День авиации Украины; 26 августа — День дальнобойщика;

— День дальнобойщика; 27 августа — День шахтера;

— День шахтера; 29 августа — День памяти защитников Украины.

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