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Праздники в августе 2026 года: полный перечень важных дат в Украине и мире, будут ли дополнительные выходные
Август — последний месяц лета, традиционно объединяющий важные государственные, международные, профессиональные и неофициальные праздники.
Именно в этом месяце украинцы празднуют День Государственного Флага и День Независимости Украины, а также десятки международных событий, посвященных экологии, культуре, спорту и разным профессиям.
Август 2026 года: сколько рабочих и выходных дней
В августе 2026 года насчитывается 31 календарный день. Из них 21 день рабочий, а 10 дней приходится на традиционные выходные — субботы и воскресенья.
Рабочими днями будут 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 и 31 августа. Отдыхать украинцы будут 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 августа.
Важнейшим государственным праздником Луны является День Независимости Украины, который празднуют 24 августа. Также 23 августа в Украине празднуют День Государственного Флага Украины. В мирное время День Независимости — официальный праздничный нерабочий день.
Впрочем, во время действия военного положения нормы законодательства о предоставлении дополнительных выходных в связи с праздничными днями не применяются. Поэтому 24 августа 2026 останется обычным рабочим днем, если на тот момент будет действовать военное положение и не будут внесены изменения в законодательство.
Международные и государственные праздники в августе 2026 года: календарь событий и важные даты
1 августа — День инкассатора;
2 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины;
5 августа — Международный день светофора;
8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины;
9 августа — Международный день коренных народов мира; День строителя; День работников ветеринарной медицины;
12 августа — Международный день молодежи;
15 августа — День археолога;
19 августа — День пчеловода;
23 августа — День Государственного Флага Украины;
24 августа — День Независимости Украины;
29 августа — День авиации Украины; День дальнобойщика;
30 августа — День шахтера.