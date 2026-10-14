ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
398
Время на прочтение
2 мин

Праздники в ноябре 2026: полный календарь государственных и профессиональных дат в Украине — будут ли дополнительные выходные

В ноябре 2026 года в Украине будут праздновать профессиональные праздники, государственные памятные даты и международные дни. В календаре месяца есть День студента, День Достоинства и Свободы, День работников сельского хозяйства и День памяти жертв голодоморов.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Календарь праздников на ноябрь 2026

Календарь праздников на ноябрь 2026 / © pexels.com

Какие праздники приходятся на каждый день ноября, когда будут отмечать именины и стоит ли рассчитывать на дополнительные выходные читайте в календаре на ноябрь 2026 года.

Ноябрь 2026: сколько будет рабочих и выходных дней

В последний месяц осени насчитывает 30 календарных дней. Для украинцев, работающих по стандартному пятидневному графику с выходными в субботу и воскресенье, в ноябре 2026 предусмотрено:

21 рабочий день и 9 выходных.

Отдыхать можно будет в следующие даты: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноября.

Будут ли дополнительные выходные в ноябре 2026 года

В ноябре нет государственных праздников, которые в обычных условиях предусматривают дополнительный нерабочий день в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.

Кроме того, в ходе военного положения положения настоящей статьи не применяются в соответствии с законодательством об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Поэтому профессиональные и памятные даты не создают дополнительных выходных.

В ноябре 2026 график работы будет зависеть от установленного режима труда. Для работающих по стандартному пятидневному графику выходными обычно будут оставаться суббота и воскресенье, если работодатель не определил другой порядок работы.

Календарь праздников на ноябрь 2026 года

Календарь праздников на ноябрь 2026 года / © ТСН

Календарь праздников на ноябрь 2026 года / © ТСН

В течение месяца профессиональные даты будут чередоваться с памятными событиями и праздниками, посвященными представителям различных сфер деятельности.

Основные даты ноября:

1 ноября — День работника социальной сферы;

3 ноября — День инженерных войск; День ракетных войск и артиллерии;

4 ноября — День железнодорожника;

6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;

8 ноября — День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины; День виноградаря и винодела;

9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;

10 ноября — Международный день бухгалтера;

12 ноября — День Государственного бюро расследований;

14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета; Международный день логопеда;

15 ноября — День работников сельского хозяйства; Всемирный день памяти жертв ДТП;

16 ноября — День работников радио, телевидения и связи; Международный день терпимости;

17 ноября — Международный день студента; Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких;

18 ноября — День сержанта Вооруженных Сил Украины;

19 ноября — День стеклопроизводителя; День работников гидрометеорологической службы;

20 ноября — Всемирный день ребенка; День индустриализации Африки;

21 ноября — День Достоинства и Свободы; Всемирный день телевидения;

25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;

28 ноября — День работника системы финансового мониторинга; День памяти жертв голодоморов;

30 ноября — Международный день защиты информации.

Эти даты касаются разных сфер общественной жизни — от обороны и государственной службы до культуры, образования и аграрного сектора.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie