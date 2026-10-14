Календарь праздников на ноябрь 2026 / © pexels.com

Реклама

Какие праздники приходятся на каждый день ноября, когда будут отмечать именины и стоит ли рассчитывать на дополнительные выходные читайте в календаре на ноябрь 2026 года.

Ноябрь 2026: сколько будет рабочих и выходных дней

В последний месяц осени насчитывает 30 календарных дней. Для украинцев, работающих по стандартному пятидневному графику с выходными в субботу и воскресенье, в ноябре 2026 предусмотрено:

Реклама

21 рабочий день и 9 выходных.

Реклама

Отдыхать можно будет в следующие даты: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноября.

Будут ли дополнительные выходные в ноябре 2026 года

В ноябре нет государственных праздников, которые в обычных условиях предусматривают дополнительный нерабочий день в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.

Кроме того, в ходе военного положения положения настоящей статьи не применяются в соответствии с законодательством об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Поэтому профессиональные и памятные даты не создают дополнительных выходных.

В ноябре 2026 график работы будет зависеть от установленного режима труда. Для работающих по стандартному пятидневному графику выходными обычно будут оставаться суббота и воскресенье, если работодатель не определил другой порядок работы.

Реклама

Календарь праздников на ноябрь 2026 года

Календарь праздников на ноябрь 2026 года / © ТСН

В течение месяца профессиональные даты будут чередоваться с памятными событиями и праздниками, посвященными представителям различных сфер деятельности.

Основные даты ноября:

1 ноября — День работника социальной сферы;

3 ноября — День инженерных войск; День ракетных войск и артиллерии;

Реклама

4 ноября — День железнодорожника;

6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;

8 ноября — День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины; День виноградаря и винодела;

9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;

10 ноября — Международный день бухгалтера;

12 ноября — День Государственного бюро расследований;

14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета; Международный день логопеда;

15 ноября — День работников сельского хозяйства; Всемирный день памяти жертв ДТП;

16 ноября — День работников радио, телевидения и связи; Международный день терпимости;

17 ноября — Международный день студента; Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких;

18 ноября — День сержанта Вооруженных Сил Украины;

19 ноября — День стеклопроизводителя; День работников гидрометеорологической службы;

20 ноября — Всемирный день ребенка; День индустриализации Африки;

21 ноября — День Достоинства и Свободы; Всемирный день телевидения;

25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;

28 ноября — День работника системы финансового мониторинга; День памяти жертв голодоморов;

30 ноября — Международный день защиты информации.

Эти даты касаются разных сфер общественной жизни — от обороны и государственной службы до культуры, образования и аграрного сектора.

Новости партнеров