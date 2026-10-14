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Праздники в ноябре 2026: полный календарь государственных и профессиональных дат в Украине — будут ли дополнительные выходные
В ноябре 2026 года в Украине будут праздновать профессиональные праздники, государственные памятные даты и международные дни. В календаре месяца есть День студента, День Достоинства и Свободы, День работников сельского хозяйства и День памяти жертв голодоморов.
Какие праздники приходятся на каждый день ноября, когда будут отмечать именины и стоит ли рассчитывать на дополнительные выходные читайте в календаре на ноябрь 2026 года.
Ноябрь 2026: сколько будет рабочих и выходных дней
В последний месяц осени насчитывает 30 календарных дней. Для украинцев, работающих по стандартному пятидневному графику с выходными в субботу и воскресенье, в ноябре 2026 предусмотрено:
21 рабочий день и 9 выходных.
Отдыхать можно будет в следующие даты: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноября.
Будут ли дополнительные выходные в ноябре 2026 года
В ноябре нет государственных праздников, которые в обычных условиях предусматривают дополнительный нерабочий день в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.
Кроме того, в ходе военного положения положения настоящей статьи не применяются в соответствии с законодательством об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Поэтому профессиональные и памятные даты не создают дополнительных выходных.
В ноябре 2026 график работы будет зависеть от установленного режима труда. Для работающих по стандартному пятидневному графику выходными обычно будут оставаться суббота и воскресенье, если работодатель не определил другой порядок работы.
Календарь праздников на ноябрь 2026 года
В течение месяца профессиональные даты будут чередоваться с памятными событиями и праздниками, посвященными представителям различных сфер деятельности.
Основные даты ноября:
1 ноября — День работника социальной сферы;
3 ноября — День инженерных войск; День ракетных войск и артиллерии;
4 ноября — День железнодорожника;
6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;
8 ноября — День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины; День виноградаря и винодела;
9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
10 ноября — Международный день бухгалтера;
12 ноября — День Государственного бюро расследований;
14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета; Международный день логопеда;
15 ноября — День работников сельского хозяйства; Всемирный день памяти жертв ДТП;
16 ноября — День работников радио, телевидения и связи; Международный день терпимости;
17 ноября — Международный день студента; Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких;
18 ноября — День сержанта Вооруженных Сил Украины;
19 ноября — День стеклопроизводителя; День работников гидрометеорологической службы;
20 ноября — Всемирный день ребенка; День индустриализации Африки;
21 ноября — День Достоинства и Свободы; Всемирный день телевидения;
25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;
28 ноября — День работника системы финансового мониторинга; День памяти жертв голодоморов;
30 ноября — Международный день защиты информации.
Эти даты касаются разных сфер общественной жизни — от обороны и государственной службы до культуры, образования и аграрного сектора.