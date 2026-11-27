Безалкогольные коктейли на Новый год / © pexels.com

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Безалкогольные коктейли на Новый год могут быть освежающими, сладкими, с легкой кислинкой или согревающими. Они подойдут и для взрослых, не употребляющих алкоголь, и для детей, если адаптировать рецепты под их вкусы.

ТСН.ua собрал пять рецептов новогодних напитков, которые помогут разнообразить праздничное меню.

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Коктейль «Джмиль» с кофе и апельсином

Коктейль «Джмиль» с кофе и апельсином (иллюстрация ИИ) / © ТСН

Этот напиток сочетает в себе цитрусовую свежесть, карамельную сладость и насыщенный аромат кофе. Благодаря разной плотности ингредиентов коктейль можно подать слоями, что особенно эффектно смотрится в прозрачном бокале.

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Ингредиенты:

50 мл охлажденного эспрессо;

100 мл апельсинового сока;

20 мл карамельного сиропа;

лед;

долька апельсина для декора.

Как приготовить:

Наполните бокал кубиками льда. Добавить карамельный сироп, а затем апельсиновый сок. Охлажденный кофе медленно вливайте, используя барную ложку, чтобы сохранить красивые слои. Украсьте напиток долькой апельсина. Перед употреблением коктейль можно перемешать.

Цитрусовый коктейль с апельсином, лаймом и грейпфрутом

Цитрусовый коктейль с апельсином, лаймом и грейпфрутом (иллюстрация ИИ) / © ТСН

Если хочется легкого и освежающего напитка, попробуйте коктейль из нескольких цитрусовых. Апельсин добавляет сладости, лайм — кислинки, а грейпфрут — характерного терпкого вкуса.

Ингредиенты:

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2 апельсина;

1 лайм;

1 грейпфрут;

500–600 мл негазированной воды;

сахарный сироп или сахар по вкусу;

лед;

дольки цитрусовых для подачи.

Как приготовить:

Выжмите сок из апельсинов, лайма и грейпфрута. По желанию оставьте немного фруктовой мякоти. Смешайте соки с водой и добавьте сахарный сироп. Разлейте коктейль в бокалы со льдом. Для украшения используйте тонкие ломтики апельсина, лайма или грейпфрута.

Напиток можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, а лед добавить непосредственно перед подачей.

Яблочно-цитрусовый пунш с корицей

Яблочно-цитрусовый пунш с корицей (иллюстрация ИИ) / © ТСН

Ароматный пунш станет хорошим вариантом для тех, кто предпочитает теплые напитки. Яблочный сок, цитрусовые и специи создают вкус, ассоциирующийся с зимними праздниками.

Ингредиенты:

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800 мл яблочного сока;

200 мл апельсинового сока;

цедра половины лимона;

2 палочки корицы;

6–8 бутонов гвоздики;

несколько зерен кардамона.

Как приготовить:

Смешайте яблочный и апельсиновый соки в кастрюле. Добавьте лимонную цедру, корицу, гвоздику и кардамон. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и нагрейте напиток примерно 15–20 минут. Не доводите его до интенсивного кипения, чтобы сберечь аромат соков.

Перед подачей процедите пунш. Разлейте его в чашки или термостойкие бокалы, украсив палочкой корицы или долькой апельсина.

Грейпфрутовый фруточино с кофе

Грейпфрутовое фруточино с кофе (иллюстрация ИИ) / © ТСН

Сочетание кофе и грейпфрута может показаться необычным, но горьковатые нотки обоих ингредиентов хорошо дополняют друг друга. Этот коктейль подойдет тем, кто любит менее сладкие напитки.

Ингредиенты на одну порцию:

100 мл свежевыжатого грейпфрутового сока;

50 мл охлажденного кофе;

20–30 мл сахарного сиропа;

кубики льда;

долька грейпфрута для декора.

Как приготовить:

Наполните бокал льдом. Влейте грейпфрутовый сок, добавьте сахарный сироп и охлажденный кофе. Перемешайте напиток или оставьте его слоями. Украсьте долькой грейпфрута.

Если коктейль кажется слишком горьким, увеличьте количество сиропа или добавьте немного апельсинового сока.

Карамельный лимонад с цитрусовыми

Карамельный лимонад с цитрусовыми (иллюстрация ИИ) / © ТСН

Домашний лимонад с карамелью — вариант для тех, кто любит сладкие напитки с выразительной цитрусовой кислинкой. Его можно подать холодным со льдом или сделать теплое основание, которое гости будут разбавлять водой по вкусу.

Ингредиенты:

100 г сахара;

сок 1 лимона;

сок 2 апельсинов;

700–900 мл газированной или негазированной минеральной воды;

лайм или лимон для декора;

лед.

Как приготовить:

Высыпьте сахар в кастрюлю с толстым дном и нагревайте на небольшом огне, пока он не расплавится и не приобретет золотистый цвет. Не перемешивайте карамель слишком активно, чтобы она не кристаллизовалась. Отдельно подогрейте апельсиновый и лимонный соки. Осторожно влейте его в карамель, постоянно помешивая. Будьте внимательны: горячая карамель может брызгать. Проварите смесь 5–6 минут, пока карамель полностью не растворится. Охладите концентрат.

Перед подачей разбавьте его минеральной водой, добавьте лед и украсьте дольками лайма или лимона.

Какие безалкогольные коктейли приготовить на Новый год

Для праздничного стола можно выбрать несколько разных напитков, чтобы гости имели возможность попробовать разные вкусы. Цитрусовый коктейль и карамельный лимонад подойдут для тех, кто любит холодные и освежающие напитки. Яблочно-цитрусовый пунш можно подавать теплым, а коктейли с кофе станут интересной альтернативой традиционным десертным напиткам.

Чтобы коктейли выглядели празднично, используйте прозрачные бокалы, лед, дольки фруктов, веточки розмарина или палочки корицы. Для подачи можно выбрать стаканы с сахарным ободком: смочите края цитрусовым соком и окуните их в сахар.

FAQ

Как сделать безалкогольный коктейль в домашних условиях?

Для домашнего безалкогольного коктейля можно использовать фруктовые соки, газировку или негазированную воду, сиропы, лед, цитрусовые и специи. Ингредиенты смешивают в бокале или шейкере, а готовый напиток украшают фруктами или зеленью. Для более сложного вкуса можно добавить охлажденный кофе или чай.

Какие напитки можно приготовить на новый год без алкоголя?

На новогодний стол можно подать цитрусовые коктейли, домашние лимонады, фруктовые пунши, кофе, яблочным или виноградным соком. Для холодной подачи подойдут коктейли со льдом, а для зимнего вечера — теплые пунши с корицей, гвоздикой и цитрусовой цедрой.

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