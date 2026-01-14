Преданные до конца жизни: 5 пород собак, которые особенно привязываются к людям

Немецкая овчарка / © Associated Press

Реклама

Эксперты назвали пять пород собак, которые отличаются особой преданностью и способностью формировать прочную эмоциональную связь с человеком. Именно они, по словам специалистов, чаще всего становятся настоящими компаньонами, готовыми быть рядом с хозяином при любых обстоятельствах.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Как отмечают кинологи и ветеринары, верность в целом присуща большинству собак. Впрочем, некоторые породы имеют исторически заложенные черты, которые делают их особенно надежными и ориентированными на человека.

Реклама

Бернский зенненхунд

Швейцарская рабочая порода, известная спокойным характером и выразительной привязанностью к семье. По словам специалистов, исторически эти собаки работали рядом с людьми, что и сформировало их природную преданность. Несмотря на внушительные размеры, они ласковы и хорошо взаимодействуют с детьми.

Бордер-терьер

Компактная порода с британскими корнями, которую ценят за надежность и контактность. Выведенные для работы с охотниками, бордер-терьеры быстро формируют крепкие отношения с хозяином и нуждаются в активных играх, что положительно влияет на их поведение.

Шиба-ину

Древняя японская порода, которая обычно сдержанна с незнакомыми людьми, но сильно привязывается к владельцу. Это независимые собаки, предпочитающие проявлять привязанность ненавязчиво — просто находясь рядом. Их часто выбирают семьи, которым нужен спокойный компаньон.

Немецкая овчарка

Одна из самых известных пород, ассоциируемых с верностью. Благодаря интеллекту ее используют в службах безопасности, однако в домашних условиях она остается заботливым охранником и крепко привязывается к своей семье.

Реклама

Акита

Японская порода с историей, неразрывно связанной с символом преданности — собакой Хатико. Акита внимательно реагирует на угрозы и защищает семью, но требует достаточной физической активности для комфортного поведения.

Напомним, эксперт по поведению собак обнародовал собственный рейтинг «идеальных» пород. В соцсетях его слова вызвали оживленную дискуссию.