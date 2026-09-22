Преданные и ласковые: ветеринар назвала 5 пород собак, которых рекомендует владельцам

5 лучших пород собак по версии ветеринара / © Credits

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Ветеринар назвала пять пород собак, которые, по её мнению, могут стать прекрасными домашними питомцами. В список вошли как популярные породистые собаки, так и метисы, которых часто можно встретить в приютах.

Об этом сообщило издание Express.

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Своими рекомендациями поделилась ветеринар Эйприл Линч, работающая в ветеринарной клинике Bluegrass в Галлатине, штат Теннесси. В видео на YouTube она рассказала о преимуществах каждой из выбранных пород, а также об особенностях, к которым будущим владельцам стоит быть готовыми.

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Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Первым выбором Линч стал кавалер-кинг-чарльз-спаниель — у самой ветеринарки была собака этой породы. По её словам, это чрезвычайно ласковые и преданные животные, которые сильно привязываются к семье.

Специалистка даже назвала их собаками-«липучками»: они стремятся постоянно находиться рядом с хозяином и редко от него отходят. В то же время у такой привязанности есть и обратная сторона — животные могут страдать от тревоги разлуки.

Линч также отметила спокойный характер породы и удобные размеры: таких собак можно содержать даже в квартире. В то же время будущим владельцам стоит учитывать высокую стоимость щенков и склонность породы к аллергиям, стоматологическим и сердечным заболеваниям.

Пудель

В список вошли и пудели — от той-пуделей и миниатюрных до стандартных. Их главным преимуществом ветеринар назвала высокий интеллект. Кроме того, они мало линяют, хотя шерсть требует регулярного ухода.

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Ум этих собак в то же время означает, что им необходимы тренировки, физическая активность и постоянная умственная стимуляция. Если пуделю скучно, он вполне может сам найти себе занятие — и оно не всегда понравится хозяину.

Золотистый ретривер и лабрадор

Линч не смогла выбрать между золотистым ретривером и лабрадором, поэтому объединила их в одну группу. Обе породы она характеризует как умных, преданных и доброжелательных собак, которые обычно хорошо ладят с детьми и другими животными.

Однако ретриверам требуется много движения. Они энергичны, сильно линяют, а из-за любопытства могут грызть и проглатывать посторонние предметы. Ветеринар также напомнила о предрасположенности этих собак к определенным онкологическим заболеваниям.

Бишон-фризе

Еще один выбор ветеринара — бишон-фризе. Небольшой размер делает этих собак удобными для содержания в квартире, а среди их достоинств Линч назвала преданность, ум и способность хорошо ладить с детьми.

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Их шерсть требует ухода, однако бишоны линяют не так сильно, как ретриверы. По словам ветеринара, она сама без колебаний завела бы представителя этой породы.

Собаки смешанных пород

Последними в списке оказались собаки смешанных пород, в частности те, которые ждут новых хозяев в приютах. Линч отметила, что благодаря генетическому разнообразию у таких животных она нередко наблюдает меньше типичных наследственных проблем, чем у представителей некоторых дорогих породистых линий.

В то же время при усыновлении собаки с неизвестным прошлым владелец может не располагать полной информацией о её возрасте, вакцинации или истории болезни. Часть этих вопросов можно выяснить в ходе ветеринарного обследования.

Напомним, что некоторые из самых милых и популярных собак оказались в довольно неожиданном списке. Эксперты назвали семь пород, у которых запах может быть особенно сильным.

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