Предки были "лесными" людьми, если ваша фамилия звучит так: проверьте список

Фамилия человека может помочь изучить историю своего рода. Традиционно родовые имена среди украинцев формировались по внешности, особенностям характера или профессии. Отдельно выделяются так называемые "лесные" фамилии. Их давали рыболовам и охотникам.

О них рассказывает исследователь Юрий Редько в своем труде "Современные украинские фамилии". Многие родовые имена, которые остаются популярными и сегодня, говорят о том, что предки были связаны с лесным промыслом.

Со службой по охране барских лесов связаны следующие родовые имена:

Лесной;

Гаевой;

Лесник;

Лесовой.

Также от слов "лесник" и "лес" образовались производные фамилии, как Лесничий, Лисняк, Лисовский, Лисняченко и т.д.

На территории современной Украины издавна немаловажную роль играли рыболовство и охота. Однако, по мнению исследователя, в настоящее время сохранилось совсем мало фамилий, связанных с этими промыслами.

В частности, он выделяет следующие:

Стрелец (с производными Стрельцов, Стрельчук, Стрельченко, Стреленко, Стрелковый);

Пташник;

Охотник;

Лысобий;

Бобровник;

Щебивовк;

Сцибивовк;

Вбыйвовк.

Последние, говорит Редько, могли возникнуть как насмешливые прозвища тех людей, которые охотились на волков или других зверей.

Интересно, что у Щебивовка и Сцибивовка есть польские корни. Исследователь указывает, что они возникли от сочетания: "вовк" и польских слов, которые можно перевести как "гонить", "преследовать", "истреблять".

Очень распространены в современной Украине так называемые "рыболовные фамилии". Но все они достаточно однообразны: Рыбалка, Рыбак, Рыбалко. От них уже позже образовались производные: Рыбачук, Рыбачок, Рыбалченко, Рыбка, Рыбаченко, Рыбарчук, Рыбарук и т.д.

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