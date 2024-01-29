Предки были очень религиозными и имели связь с Богом: проверьте свою фамилию

Даже в современном обществе эти украинские фамилии очень популярны. Но сегодня они уже не несут такого значения, как в древности.

Наши предки давали родовые имена, которые базировались на чертах характера, профессии или особенностях внешности. Поэтому по фамилии всегда можно было понять, о ком идет речь.

На портале Алфавит поделились сведениями о том, какие украинские фамилии были связаны с религией, особой связью с Богом и церковью. Это делалось для того, чтобы отделить священнослужителей от общины. Проверьте, может быть, среди ваших родственников были такие люди.

Самые популярные церковные фамилии, которые все еще существуют в Украине и считаются достаточно распространенными, относятся:

Спивак;

Дьяченко (вариант Дяченко);

Дяк;

Пономаренко;

Пономар;

Паламар (вариант Паламарчук).

В XVIII-XIX веках украинцы начали давать фамилии, также указывающие на определенный духовный чин. Они присваивались церковными иерархами только после того, как человек оканчивал Могилянскую Академию или семинарию. К ним относятся: Спаский, Никольский, Поводьякопосухуходященский, Спасокукоцкий, Рождественский и т.д.

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