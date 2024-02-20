Предки были украинской элитой: вот как сегодня звучат эти фамилии

Часто украинцы получали фамилию по профессии, которой они занимались. Поэтому легко отследить тех людей, чьи предки принадлежали к украинской элите.

Именно о таких родовых именах пишет в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. К примеру, как он отмечает, довольно трудно отследить происхождение фамилии Медык.

Хотя Редько и предполагает, что такое родовое имя могли получать только люди с медицинским образованием, не имеющие отношения к знахарству или народной медицине. В то же время, на тогдашних украинских землях не было распространено латинское слово "medicus".

А вот среди людей, занимавшихся образованием, были довольно редкие и особенные фамилии. К примеру, наши предки могли дать родовое имя Философ, Логик, Книжник.

Хотя в большинстве своем, учителя и педагоги получали довольно понятные родовые имена. Как вот Шкильнюк, Шкильнык, Школяр, Школык, Школун.

Чаще всего люди, занимавшиеся искусством и зарабатывавшие этим на жизнь, получали фамилии Малярик, Маляренко, Маляр. А вот художников, которых природа обделила особым талантом, часто называли Богомазами или Богомазюками. Позже такие прозвища стали родовыми именами.

Если профессия человека была связана с музыкой, она получала фамилию Спивак или Пивец. При этом последний вариант, скорее всего, был связан с дьяками-псаломщиками, которые были церковными певцами. А вот о формировании хора говорит фамилия Реент и его производная Регенчук. Они произошли от слова "регент", то есть "дирижер".

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