Предки были упрямыми курильщиками: языковеды раскрыли тайну 12 украинских фамилий

Именно такие родовые имена получали в древности те, кто любил курить настолько, что не могли отказаться от пагубной привычки.

Каждая фамилия в Украине скрывает историю о том, как она появилась на свет. Некоторые носили только казаки, а другие получали люди иностранного происхождения. Существовали родовые имена, дававшиеся по определенной черте характера. А были и такие, которые указывали на то, что человек очень любил курить табак и упорно отказывался покончить с этой привычкой.

В Телеграфе проанализировали несколько источников и составили перечень украинских фамилий, которые и сейчас остаются весьма актуальными.

Проверьте, может быть среди них вы увидите и свое. Ведь всегда интересно узнать историю своего рода.

Крипак, Крипаков, Крипаченко — хотя с первого взгляда может показаться, что это родовое имя появилось из-за крепостного права, однако это не совсем так. В древности словом "крепостной" называли очень крепкий табак. Поэтому существует сразу две версии происхождения подобных фамилий. В современной Украине живет более тысячи носителей таких родовых имен.

Люлька, Люлько, Люльчак, Люльченко — как можно понять, такие фамилии часто получали те, кто любил курить трубку. На сегодняшний день подобные формы имеют несколько тысяч человек.

Курий, Курийчук – такие родовые имена могли добраться тем, кто любил курить и не мог отказаться от пагубной привычки. В современной Украине их носят около полутора тысяч человек.

Люлюк, Люлюков, Люлюкин — более редкая форма фамилий, которые давали в древности людям, курившим трубку. Сегодня насчитывается всего несколько сот носителей на территории Украины.

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