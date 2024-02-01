Предки хотели защитить вас и ваш род, если фамилия звучит так: проверьте, есть ли у вас защита

Эти украинские фамилии давались детям, чтобы уберечь и оградить их от беды.

Родовые имена могут раскрыть многие таинственные традиции наших предков. Издавна верили, что фамилия оказывает большое влияние на судьбу того, кому она дана. И если нужно было оградить свой род от всего злого, тогда давалась фамилия, связанная с природой. Рассказываем, зачем наши предки давали родовые имена по названиям кустов, деревьев и других растений, ссылаясь на книгу "Украинские фамилии прикарпатской Львовщины в конце XVIII – начале XIX века" И. Фарион.

Какие украинские фамилии означают защиту от беды

Автор книги пишет, что родители, надеясь защитить своего ребенка и передать силу деревьев и растений, давали ему соответствующую фамилию. Которая могла бы стать защитным щитом для него от беды и всего дурного.

Такие фамилии имеют классификацию, в том числе:

Имена, связанные с деревьями и кустарниками – Дуб, Дубовый, Дубовский, Дубицкий, Дубенко, Липка, Граб, Кленовый, Слива, Соснич. Фамилии по названиям травянистых растений – Очеретнюк, Горошко, Череда, Барвинченко, Виноград, Кропива, Лепеха, Лобода, Хмеленко. Родовые имена по названиям плодов и частям растений – Коринь, Гилкова, Лоза, Ягода, Жолудь, Квитка, Лозовой, Лозинський, Качан. Имена собственные, происходящие от грибов и овощей – Боровик, Вильховик, Грибовський, Капуста, Редька, Буряк, Бульба, Морковкин, Огурцов, Цибуля.

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