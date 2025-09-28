- Дата публикации
Предметы у входящих дверей, которые приносят несчастье: которые не следует здесь хранить по народным приметам
В верованиях наших предков дверь воспринималась не просто как конструкция для входа, а как мистический портал — граница между миром живых и потусторонним миром, проходом в параллельные измерения.
Согласно народным приметам, у входной двери нельзя располагать зеркало. Считалось, что оно отталкивает любую энергию — как положительную, так и отрицательную, поэтому из дома вместе с плохим настроением может уйти и удача.
Также не следует держать у дверей деньги: попадающая извне негативная энергия не любит богатства, а потому финансовое благосостояние в доме может уменьшиться.
Наши прабабушки верили, что у входной двери нельзя ставить куклы или женские статуэтки — иначе мужчина может покинуть семью.
Тумбочка с лекарством у двери также нежелательна. По старинным поверьям, это притягивает болезни в дом и нарушает гармонию.
Не стоит вешать полотенце на входную дверь: когда-то белое полотенце использовали только во время похорон, поэтому это считается плохой приметой.
Если в доме есть две входные двери, их одновременное открытие тоже нежелательно: удача может зайти через одну дверь и сразу же вылететь через другую.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.