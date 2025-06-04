Предсмертный свист ацтеков зафиксировала камера: как звучит самый страшный крик в мире

Предсмертный свист ацтеков / © LADbible

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Человеческое тело может издавать довольно жуткие звуки, например «предсмертный хрип», что обычно сигнализирует о менее чем 24 часах жизни. Но даже этот звук не сравнится с ужасом предсмертного свиста ацтеков. Его записала камера дверного звонка. Человек с собакой в панике убегал домой.

Об этом пишет LAD Bible.

Что такое предсмертный свист ацтеков?

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Предсмертный свисток ацтеков, также известный как свисток-череп, является жутким музыкальным инструментом. Он создан примерно в 1250-1521 годах нашей эры. Его находили в древних ацтекских захоронениях. Сначала исследователи были озадачены его назначением, пока один из них не отважился у него подуть. После этого инструмент издал пронзительный визг, невероятно напоминавший человеческий крик.

Современные исследователи, используя технологию 3D-печати, смогли воспроизвести этот свисток. Для исследования они привлекли группу смелых добровольцев, чтобы выяснить, как этот ужасный звук влияет на мозг.

Профессор Саша Фрюгольц, главный автор исследования, заметил: «Звук грубый и высокочастотный, и вам, как слушателям, такие звуки обычно не нравятся.

Где и почему использовался предсмертный свисток ацтеков?

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Эксперты предполагают, что свистки могли исторически использоваться во время битв для устрашения врагов или во время ритуалов человеческих жертвоприношений, которые были последними перед смертью.

Хотя археологи до сих пор не имеют однозначного ответа, однако исследование Фрюгольца показало, что мозг добровольцев был ошеломлен и озадачен этим звуком. Это подтверждает теорию о том, что свистки могли являться частью ритуальных жертвоприношений, которые проводила цивилизация ацтеков. Она процветала в центральной Мексике почти 200 лет между 14-м и 16-м веками.

Этот звук не из тех, которые вы хотите слышать, занимаясь своими повседневными делами. Он похож на сочетание человеческого визга со звуками чайника или паровоза.

Ранее сообщалось, что профессор Саша Фрюгольц с факультета психологии Цюрихского университета заявил, что нет никаких научных доказательств того, что терапия первичным криком дает положительное влияние на лечение психических и психологических расстройств.

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