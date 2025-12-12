Предварительная стирка

Современные стиральные машины имеют большое количество программ по уходу за одеждой, но среди них есть опция, которую часто обходят вниманием — это предварительная стирка. Многие владельцы стиральных машин ошибочно считают этот цикл ненужным, хотя это эффективный инструмент для стирки.

В чем суть функции предварительной стирки

Предварительная стирка представляет собой уединенный короткий этап, который запускается непосредственно перед основной программой стирки. Его действие отличается от обычного полоскания, поскольку он предполагает использование моющего средства. Машина набирает воду, обычно прохладную или теплую и добавляет небольшое, строго дозированное количество порошка или геля из специального отсека. Барабан совершает плавные обороты, что позволяет размягчить и частично смыть сильнейшие поверхностные загрязнения, такие как землю, песок или жир.

Главное предназначение этого этапа — не допустить, чтобы грязь закрепилась в волокнах ткани, особенно когда в основном цикле применяется горячая вода, которая может «запечь» некоторые типы пятен, например, белковые, делая их практически невозможными для удаления. Таким образом, одежда попадает в основной цикл уже очищенной от первичной грязи, что значительно повышает эффективность работы основного моющего средства.

Когда использовать программу предварительной стирки

Применение функции предварительной стирки становится необходимым исключительно для вещей, имеющих значительные загрязнения. Эксперты советуют использовать это приложение для:

Для одежды, которая использовалась для физического труда, спортивных тренировок или садовых работ, поскольку она помогает размягчить и высвободить из волокон въевшей грязь, почву и песок.

Цикл чрезвычайно полезен для белых и светлых вещей, склонных к появлению серого налета, поскольку он устраняет микрочастицы грязи перед основной стиркой, сохраняя их яркость.

Функция идеально подходит для обработки детских вещей с загрязнениями от пищи или творчества, а также для удаления давно въевшихся в ткань пятен.

Функция предварительной стирки — обозначение на стиральной машине

Для использования функции предварительной стирки необходимо найти два ключевых обозначения: одно для активации цикла и другое для добавления моющего средства.

Для включения функции на панели управления (селектор программ или отдельная кнопка) чаще всего используются следующие обозначения:

Надпись «pre-wash» или «предварительная стирка».

Схематический символ ванны с одной вертикальной чертой внутри или короткой стрелкой.

Иногда функция просто интегрирована в некоторые режимы (например, «хлопок интенсивно») и включается автоматически.

После активации функции моющее средство следует засыпать в соответствующее отделение в лотке. это отделение почти всегда обозначается римской цифрой I

Всегда проверяйте инструкцию к вашей модели, так как небольшие отличия в символике возможны.

Плюсы и минусы использования функции предварительной стирки

Как и любая вспомогательная функция, предыдущая стирка имеет как очевидные преимущества, так и некоторые недостатки, которые следует тщательно учитывать перед ее активацией. Ключевым преимуществом является гарантированное и значительное повышение качества очистки, позволяющее успешно удалять стойкие загрязнения. Это часто помогает избежать необходимости повторной стирки и реже использовать интенсивные или высокотемпературные режимы, что положительно влияет на сохранение структуры и внешнего вида тканей.

Однако основным минусом этого цикла является увеличение ресурсных затрат. Активация предварительной стирки продлевает общую продолжительность работы машины примерно на 20 минут и требует дополнительного потребления воды и электроэнергии.

Следовательно, специалисты рекомендуют использовать эту функцию сознательно, только в случаях реальной потребности для достижения оптимального результата, минимизируя при этом лишние затраты.