Предвещает любовь и защищает от зависти: какой кустарник должен расти возле каждого дома

Шиповник у ворот или паркана создает живой энергетический щит / © Pexels

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Дикая роза , которую в Украине называют шиповником, веками является не только украшением ландшафта, но и мощным оберегом для дома. Люди в разных уголках мира давно считали, что ее колючки способны перехватывать и снимать с людей нежелательную энергетику. Этот удивительный куст используют для духовного очищения, а его стебли традиционно размещают над детскими люльками для защиты младенцев.

О мистических свойствах этого растения и его богатой истории как символе любви, защиты и благодати пишет сайт Wild Foods and Medicines.

Энергетический щит и очистка пространства

В украинской традиции шиповник также издавна наделяют мощными защитными свойствами и высаживают этот колючий куст недалеко от входа в дом или у ворот. Согласно народным приметам, о которых упоминает «Радио Трек», острые колючки этого растения не позволяют злым силам, зависти и недобрым мыслям проникнуть в дом.

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Однако не стоит высаживать кустарник слишком близко к окнам или дверям. Считается, что колючки могут не только защищать, но и задерживать энергию в доме, поэтому для шиповника лучше выбирать место на расстоянии от жилья.

Духовное применение этого растения тесно переплетается с его физическими целительными свойствами, ведь оно способно устранять нежелательную энергию и приносить защиту духовному телу. Издавна дикая роза применяют для того, чтобы принести благодать и исцеление тем, кто потерял близкого человека или переживает горе.

Многие используют цветы и плоды шиповника для снятия ежедневного стресса. Такие практики очищения и эмоционального восстановления с помощью этого растения воспроизводятся в разных культурах по всему миру на протяжении всей истории человечества.

Символ любви и семейного согласия

Кроме мощной защитной функции, пышный куст шиповника рядом с домом всегда считался символом изобилия и семейной гармонии. Если растение хорошо растет и обильно покрывается цветом, это безоговорочный знак благосостояния и счастливой жизни для всех обитателей дома.

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Особое значение эти цветы имели для незамужних девушек, ведь весеннее обильное цветение предвещало им скорые и приятные изменения в личной жизни. Кроме того, украинцы веками наблюдали за этим кустарником, как за естественным синоптиком: большое количество ягод осенью обещало морозную и снежную зиму, а пышный цвет указывал на теплое лето и хороший урожай.

В мифологии этот цветок неразрывно связан с богами и святыми и является символом красоты, любви и благодати. Цветы шиповника даже считаются афродизиаком, пробуждающим в людях глубокие чувства тепла и нежности.

Интересно, что это древнее растение, существующее уже тридцать пять миллионов лет, имеет подтвержденные целебные свойства. Плоды шиповника используют для лечения воспаления и ожогов, а также как бесценный источник витаминов.

«Влияние шиповника царило в искусстве, поэзии, песнях и религиозных церемониях с давних времен, и его мощное присутствие продолжает властвовать сегодня», — отмечают эксперты.

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Напомним, ученые выяснили, что растения «шпионят» по своим судьям . Исследователи открыли новый тип химического взаимодействия растений с помощью запахов.

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