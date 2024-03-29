Прекрасные убийцы: пять комнатных растений, которые не следует держать у себя дома

Диффенбахия

Это растение стало довольно популярным среди украинцев и его можно встретить чуть ли не в каждой второй квартире. Нередко ее помещают в детскую комнату. Но так делать это стоит, ведь диффенбахия вредит здоровью малыша. После повреждения листья этого растения выделяют ядовитый сок, что может обжечь слизистую человека. Особенно опасно попадание в нос, глаза или рот. Также небезопасно пересаживать диффенбахию с помощью столовых устройств. Если вы плохо вымоете, то ядовитый сок попадет в пищу.

Олеандр

Большой кустарник, отличающийся наличием красивых розовых цветов. Олеандр пришел к нам из субтропических стран. Чаще его ставят во дворе дома, но нередко заносят и в середину. Но это великая ошибка, которая может стоить вам здоровья. Цветки, стебли, листья и плоды олеандра ядовиты. Поэтому его не стоит выращивать в доме, где есть домашние питомцы или дети. Будьте осторожны и во время пересадки олеандра, он может выделять ядовитый сок. Поэтому после процедуры обязательно тщательно вымойте руки. Не стоит находиться рядом с растением долгое время – можно отравиться запахом цветов.

Кодиеум

Какие растения ядовиты для человека / Фото: Unsplash

Популярное комнатное растение, которое нравится многим из-за его декоративных листьев. Однако именно в нем и скрыта угроза. Они содержат ядовитый сок, который после попадания в организм вызывает рвоту, контактный дерматит, понос. Пересаживая кодиеум, обязательно надевайте перчатки.

Азалия

Любимое многим растение из-за его красивых крупных махровых цветов. Азалию можно любоваться очень долго, но следует помнить об осторожности. Азалия относится к роду рододендрон и в ее листьях содержатся алкалоиды (вещества, используемые для получения некоторых наркотических препаратов). Детям нельзя прикасаться к листьям азалии, а взрослым следует быть очень осторожными, ведь они выделяют ядовитый сок. Симптомами отравления являются жжение во рту, обильное выделение слюны, тошнота. А в больших количествах ее сок приводит к смерти.

Герань

С этим красивым комнатным растением следует осторожничать только людям со склонностью к аллергиям. Хотя сначала цветок не вызовет побочных эффектов, но со временем он способен провоцировать аллергию, когда в организм проникнут аэроаллергены. Иногда реакция может проявиться после того, как вы коснетесь листьев или стеблей. Также это растение может нарушать пищеварение и повышать вязкость крови, поэтому его не следует ставить в детской комнате.

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