Прекратите складывать носки друг в друга: сможете избежать серьезных последствий

Большинство людей после стирки складывают носки друг в друга, чтобы они занимали меньше места в шкафу и не терялись. Но, оказывается, поступать так не стоит.

Такая привычка чревата довольно неприятными последствиями: эти вещи гораздо быстрее изнашиваются. Ведь, когда мы вытаскиваем один носок из другого, то сильно растягиваем его. Волокна ткани становятся тоньше, что в разы сокращает срок службы.

Напомним, что раньше мы рассказывали, как быстро нагреть постель перед сном.

Помимо растяжения ткани при таком способе хранения носков внутри текстиля образуется благоприятная среда для размножения бактерий и грибков. Особенно если вы одевали их несколько раз или плохо просушили.

Как лучше хранить носки? После просушки сверните их рулетиком, так вы не потеряете ни одну из паров. Но специалисты все же рекомендуют складывать носки в расправленном состоянии. Так они будут сохранять свою форму и подольше прослужат. А чтобы носки не терялись, кладите их в специальный бельевой органайзер и ставьте в комод или шкаф.

Интересно, что эзотерики также считают, что складывать носки друг в друга не стоит. Согласно приметам наших предков, такие действия могут закончиться материальными проблемами. Чтобы избежать хаоса в деньгах, свяжите носки между собой и положите в отдельно выделенное для них место.

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