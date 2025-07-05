Нужно ли наносить масло для волос / © Unsplash

Реклама

Парикмахер и стилист Руслана Бела в своем Instagram рассказала, что именно масла для волос, которые так часто покупают для улучшения роста, ничего не дают, а некоторым типам вообще не подходят.

Она также отметила, что производители бьюти средств очень часто пишут на баночках многое только для того, чтобы люди покупали их продукцию. Руслана отмечает, что масло для волос не следует воспринимать как панацею. Конечно, иногда такой продукт нужен и действительно поможет, но использовать его просто потому, что она "помогла подруге" не стоит.

Очень часто именно кончики волос наиболее пересушены и становятся со временем ячеистыми. Именно в таком случае масла, которые вы видите на витринах магазинов косметики, дадут хоть какой-то результат. Самое первое и самое важное — заполнят собой ячеистую структуру.

Реклама

А вот стимулировать рост волос или укрепить его ни одно масло точно не сможет.

Парикмахер объясняет это тем, что концентрат натурального масла отличается слишком маленькой молекулой, а потому не может проникнуть в поры волоса и заполнить их. Она чаще всего остается на поверхности прядей, поэтому оставляет массный блеск. Хотя от этого и нет вреда, но и толку тоже нет.

Что обычно входит в состав косметических масел для волос? В основном там 90% силиконы и всего 10% натуральные масла. Хотя силиконы в несмываемых средствах, говорит эксперт, прекрасно заполняют поры в волоске, однако они подходят не каждому человеку. Подбирать следует в зависимости от типа своих волос.

Читайте также:

Реклама