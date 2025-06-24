Как избавиться от белого налета на земле в цветочных горшках с помощью ореховых скорлупок / © Unsplash

Реклама

Пустой скорлупу нужно выложить в горшки с цветами. Вы будете удивлены тем результатом, который вы получите от этого простого действия.

Наверняка вы замечали, что на поверхности почвы иногда появляются белый налет, плесень или мошки. Эти симптомы чрезвычайно тревожны для растения — они ведь сказываются на его здоровье. Цветок начинает чахнуть и, наконец, погибает.

Иногда такая проблема появляется из-за неправильного ухода, но иногда и сама по себе. Справиться с ней помогают специальные средства из магазина или пересадка в новый грунт. Однако эту проблему помогают решить и скорлупы из грецких орехов. У них много йода, а еще они известны своими антисептическими свойствами.

Реклама

Когда в следующий раз будете лакомиться орехом, попытайтесь разломать его пополам, достать плод, а скорлупу положить на земле в горшок к растению, полой стороной вниз. Можно выложить скорлупы так, чтобы они выглядели декоративно, напоминая камни.

Именно благодаря такому простому лайфхаку ваши комнатные растения будут защищены от появления плесени, белого налета, гнили. А еще скорлупа грецких орехов станет отличным вариантом мульчи, которая не только прикроет почву, но и будет дольше удерживать влагу внутри. Это особенно важно летом, когда многие растения страдают от жары.

Некоторые специалисты утверждают, что скорлупу можно разбить молотком на более мелкие кусочки и использовать в качестве дренажа.

Читайте также:

Реклама