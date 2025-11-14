ТСН в социальных сетях

Прекратите вырезать кочаны: как легко подготовить капусту для голубцов и сэкономить время

Новая уловка для хозяек позволяет сэкономить время и сохранить неповторимый вкус голубцов.

Татьяна Мележик
Как подготовить листья капусты быстро и легко

Как подготовить листья капусты быстро и легко / © unsplash.com

Чтобы капуста для голубцев была идеальной, забудьте о привычном способе вырезания кочана. Каждая хозяйка знает, как скучно и долго потом очищать листья от толстых прожилок, а сама процедура значительно замедляет процесс приготовления.

Новая простая методика, которую часто используют профессиональные повара, спасет ваше время и нервы. Все, что нужно сделать, — аккуратно срезать примерно треть верхней части кочана вместе с самыми жесткими частями листьев. Благодаря этому листья капусты для голубцов отделяются гораздо легче, а жесткие прожилки почти не остаются на нижней части.

Срезанный верхний кусочек кочана не пропадет даром: из него можно приготовить ленивые голубцы, тушеную капусту или салат. Нижняя часть капусты отправляется в кипящую воду всего на несколько минут — после этого тонкие и эластичные листья легко отделяются руками.

Этот метод поможет быстро и без лишних хлопот подготовить капусту для голубцов, сделав классическое блюдо более простым и гораздо более приятным в приготовлении.

