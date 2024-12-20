Прекратите заправлять борщ сметаной – есть гораздо лучший и более полезный вариант

Мы привыкли, что украинский борщ обязательно должен заправляться сметаной, однако есть более интересный и бюджетный вариант заправки, который вас непременно удивит.

Борщ и сметана – это идеальное сочетание, ведь заправка придает первому блюду непревзойденный сливочный вкус. Но мало кто знает, что существует альтернативная добавка для борща. Эксперты в области кулинарии рекомендуют заправлять борщ не сметаной, а кефиром, и вот почему.

Что будет, если добавить в борщ вместо сметаны кефир

Специалисты убеждают, что кефир гораздо лучше сочетается с составляющими борща, чем сметана.

Благодаря этому кисломолочному продукту первое блюдо будет более полезным и диетическим.

Изменится консистенция борща, он станет более густым и аппетитным.

Как правильно добавлять кефир в борщ

Не стоит торопиться. Надо подождать, пока борщ немного остынет, а затем добавлять кефир. Тогда блюдо будет однородным и насыщенным.

Надо подождать, пока борщ немного остынет, а затем добавлять кефир. Тогда блюдо будет однородным и насыщенным. Нельзя добавлять много кефира. На одну тарелку борща нужно добавлять 50-70 граммов кефира, этого хватит, чтобы усилить и полностью раскрыть вкус блюда.

На одну тарелку борща нужно добавлять 50-70 граммов кефира, этого хватит, чтобы усилить и полностью раскрыть вкус блюда. Тщательно перемешивайте. После добавления кисломолочного продукта борщ следует хорошо перемешать.

После добавления кисломолочного продукта борщ следует хорошо перемешать. Добавляйте кефир в тарелку, а не в кастрюлю. Кисломолочная добавка значительно сокращает срок хранения борща, поэтому ее следует добавлять в свою порцию непосредственно перед употреблением.

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