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Прекратите заправлять борщ сметаной – есть гораздо лучший и более полезный вариант

Прекратите заправлять борщ сметаной – есть гораздо лучший и более полезный вариант

Что добавлять в борщ вместо сметаны / Фото: Freepik

Мы привыкли, что украинский борщ обязательно должен заправляться сметаной, однако есть более интересный и бюджетный вариант заправки, который вас непременно удивит.

Борщ и сметана – это идеальное сочетание, ведь заправка придает первому блюду непревзойденный сливочный вкус. Но мало кто знает, что существует альтернативная добавка для борща. Эксперты в области кулинарии рекомендуют заправлять борщ не сметаной, а кефиром, и вот почему.

Что будет, если добавить в борщ вместо сметаны кефир

  • Специалисты убеждают, что кефир гораздо лучше сочетается с составляющими борща, чем сметана.
  • Благодаря этому кисломолочному продукту первое блюдо будет более полезным и диетическим.
  • Изменится консистенция борща, он станет более густым и аппетитным.

Как правильно добавлять кефир в борщ

  • Не стоит торопиться. Надо подождать, пока борщ немного остынет, а затем добавлять кефир. Тогда блюдо будет однородным и насыщенным.
  • Нельзя добавлять много кефира. На одну тарелку борща нужно добавлять 50-70 граммов кефира, этого хватит, чтобы усилить и полностью раскрыть вкус блюда.
  • Тщательно перемешивайте. После добавления кисломолочного продукта борщ следует хорошо перемешать.
  • Добавляйте кефир в тарелку, а не в кастрюлю. Кисломолочная добавка значительно сокращает срок хранения борща, поэтому ее следует добавлять в свою порцию непосредственно перед употреблением.

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