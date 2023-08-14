Преображение Господне 2023 года: когда верующие святят яблоки, история праздника и народные традиции

Ежегодно в августе верующие празднуют Спасовку — Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Яблочный Спас по церковной традиции называют Преображением Господним. Приходится праздник на 19 августа.

Что такое Яблочный Спас или Преображение Господне

Смысл этого великого христианского праздника заключается в одноименном событии, описанном в Евангелии.

Согласно церковному преданию, Иисус Христос взял своих ближайших апостолов (Петра, Павла и Иакова) на гору Фавор и предстал там перед ними в обновленном подобии. Вдруг его лицо начало сиять как солнце, а одежда стала белой, как снег.

Празднование Преображения Господня – это чествование божественной природы Иисуса Христа, объяснение Им будущей смерти ради спасения людей. Этот день напоминает, что каждый человек может пережить свое преображение, если будет самосовершенствоваться.

Народным названием Преображения Господня является Яблочный Спас или просто Спас. Среди украинского народа он также связан с праздником урожая. Поэтому издавна повелось, что верующие несли в церковь корзины с яблоками и другими фруктами августа, чтобы там освятить.

Основные традиции Преображения Господня

Преображение Господне. / Фото: pixabay.com

В этот день принято чествовать событие явления Иисуса Христа перед апостолами в преображенном виде и благодарить Бога за новый урожай. В церквях люди освящают яблоки и виноград. Именно с 19 августа верующим разрешено употреблять эти фрукты в пищу. После освящения яблоками угощают соседей, родственников, просто встречных людей. У наших предков даже существовало поверье — если съесть яблоко и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Издавна Яблочный Спас символизировал окончание летнего времени. Поэтому уже начинали заниматься заготовкой овощей на фрукты на зиму. Из яблок готовили компоты, сушеную, варенье и т.п. Во время приготовления этих блюд молились и приговаривали: "Что загадано, то надумано. Что надумано, то сбудется. Что сбудется, то не пройдет".

Что нельзя делать

Яблочный Спас приходится на Успенский пост, поэтому запрещено есть мясные, молочные продукты. Преображение Господне считается великим церковным праздником, поэтому запрещено проводить громкие гуляния, развлекаться, громко смеяться, скандалить и ссориться. Также церковь запрещает прибегать к интимной близости, гулять свадьбу.

На праздник Преображения Господня действуют некоторые послабления Успенского поста, поэтому можно есть рыбу, добавлять в блюдо масло и пробовать красное вино.

Когда мы будем праздновать Преображение Господне 2024 по новому календарю

Яблочный Спас или Преображение Господне украинцы ежегодно празднуют 19 августа. Но с 1 сентября 2023 года это изменится. Поэтому в 2024 году верующие уже будут освящать яблоки и виноград по новому календарю – 6 августа.

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