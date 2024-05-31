Преображение Господне в 2024 году: дата по новому календарю, традиции, что нельзя делать

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому большинство церковных праздников украинцы теперь празднуют 13 дней раньше. Это касается и Преображения Господня, которое еще в народе называют Яблочным Спасом.

Когда будем праздновать Преображение Господне в 2024 году

Преображение Господне – ежегодный важный праздник, который входит в так называемый цикл Спасов. В народе его часто называют Яблочный Спас. Это второй праздник цикла.

До перехода на новый календарь украинские верующие праздновали Преображение Господне 19 августа. Но по новому лианскому календарю оно будет приходиться на 6 августа.

Преображение Господне: история праздника

В церковной традиции Преображение Господне считается третьим самым важным праздником после Рождества и Пасхи. Верующие в этот день идут в храм на Божественную литургию.

В Евангелие можно прочесть об этом событии. Преображение Господне произошло перед страданием Иисуса Христа на Голгофе. За 40 дней до распятия Сын Божий взял апостолов Петра, Иоанна и Иакова, чтобы двинуться с ними на гору для молитвы. Иисус сел молиться, а его ученики были настолько уставшими, что сразу уснули. Проснувшись, апостолы увидели, что Сын Божий превратился – его одежда стала белой, лицо сияло.

Тогда на гору взошли пророки Моисей и Илия, которые начали беседовать с Иисусом Христом. Вдруг все услышали громкий голос, раздававшийся с небес. Он сказал: "Это Сын мой возлюбленный, Которого Я возлюбил. Ему повинуйтесь". Тогда апостолы поняли, что во Христе объединились две сущности – человеческая и божественная. Однако Иисус попросил своих учеников никому не рассказывать о том, что они увидели. Когда же сошел с горы, сказал собрать яблоки, чтобы их освятил Господь.

Суть праздника Преображения Господня в том, чтобы почтить момент, когда Спаситель предстал перед верующими в божественном свете, ведь он уже тогда знал о своем будущем. Иисус с готовностью пожертвовал собой, чтобы человечество было освобождено от грехов и обрело вечную жизнь.

Что святят на Преображение Господне и другие традиции

Что святят на Преображение Господне / Фото: pixabay.com

Верующие несут в храмы корзины с яблоками и другими первыми осенними фруктами, чтобы освятить их. В старину крестьяне верили, что Господь в этот день освящает новый урожай. После освящения яблок уже можно употреблять в пищу, готовить из них блюда.

Даже существовали народные поверья, согласно которым до Преображения Господня не разрешалось есть яблоки, сливы, груши, виноград. Особенно готовятся к празднику пчеловоды, ведь в этот день принято освящать ульи, а затем угощать медом соседей, сирот и бедняков.

В день Яблочного Спаса после освящения фруктов в церкви обязательно откусывали кусочек яблока, а затем загадывали желания. Верили, что оно точно сбудется.

После литургии верующие идут на кладбище, где вспоминают усопших родственников.

Что нельзя делать на Преображение Господне:

класть в корзину на освящение мясные продукты, алкоголь (разрешается хлеб, яблоки, цветы, хрен, соль, колосья пшеницы, различные фрукты);

убивать и прогонять насекомых;

выполнять домашнюю работу;

ссориться и ругаться;

желать кому-то зла.

Молитва, которую следует прочитать на Преображение Господне

Господи Иисусе Христе, Боже наш, живущий в Свете неприступном, являющийся Сиянием Славы Отчей и Образом Ипостаси Его! Когда пришло время, Ты из невыразимого милосердия к падшему роду человеческому унизил Себя, приняв образ раба, будучи послушным даже до смерти (Флп.2:7-8). Однако перед Крестом и добровольной смертью Твоей на горе Фаворской преобразился в Божественной Славе Своей перед святыми Твоими учениками и апостолами, частично скрывая принятую плоть, чтобы, когда Тебя увидят распятым, поняли Твое добровольное страдание и Божество. Даруй же и нам всем, празднующим Пречистую Плоту Твою Преображение, чистым сердцем и чистым духом сойти на Святую гору Твою, в доме святой славы Твоей, где голос чистый празднующих, голос невыразимой радости, пусть там вместе с ними лицом к лицу увидим Славу Твою в незабываемом дне Царства Твоего, и со всеми святыми, от начала мира угодившими Тебе, прославим Всесвятое имя Твое с Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом ныне и во все времена, и во веки веков. Аминь.

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