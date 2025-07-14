Преображение Господне в 2025 году: дата по новому календарю, история праздника, что оно означает

Когда в этом году будет Преображение Господне / © Pixabay

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В народе Преображения Господня имеет совсем другое название — Яблочный Спас. В этот день верующие обязательно идут на праздничную литургию, во время которой освящают яблоки, сливы, груши, виноград и другие сезонные фрукты. Больше о празднике рассказали в Волынской епархии ПЦУ.

Когда в этом году будет Преображение Господне

По старому стилю Преображения Господня, или Яблочный Спас, праздновали 19 августа. Однако после перехода на новый календарь почти все церковные праздники приходятся на 13 дней раньше. Поэтому в 2025 году украинцы празднуют Преображение Господне 6 августа.

Преображение Господне: история праздника

В Евангелии описано, что незадолго до страдающих на кресте, Иисус Христос поднялся на гору Фавор вместе со своими ближайшими учениками: Петром, Иаковом и Иоанном. Спаситель начал молитву, во время которой преобразился. Его лицо засияло светом солнца, одежда стала белоснежной, а у Него появились пророки Илия и Моисей. Они рассказали Сыну Божьему о будущих страданиях и смерти.

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Апостол Петр был настолько поражен увиденным, что предложил поставить целых три палатки. В ту же секунду с Неба раздался громкий голос, говорящий: «Это есть Сын Мой возлюбленный. Его слушайте!. Ученики Иисуса испугались и пали ниц, но Христос их сразу успокоил. Когда они возвращались домой, Он попросил апостолов никому не рассказывать об увиденном до Воскресения.

Как молиться на Преображение Господне

Для защиты

Господи, ставлю перед Тобой все свои страхи и заботы. В день Преображения Твоего, оберни меня своей защитной рукой. Отгони врагов и опасности от меня и родных моих, надели меня своей силой и верой, чтобы я мог ощущать Твой покров даже в самых темных моментах. Аминь.

Об исцелении

Господи, Ты Единый творишь чудеса. Прошу Тебя об исцелении от всех моих физических и душевных недугов. Пусть Преображение Твое ознаменует новое начало в моем здоровье и здоровье родных мне людей. Прославь Твою благодать через выздоровление [имена], чтобы и другие могли увидеть Твою силу. Аминь.

За здоровье

Всемогущий Боже, преобразившийся перед апостолами на горе Тавор, дай мне дар здоровья и силы. Проникни своей благодатью в каждую клетку моего тела, исцели мои болезни и покажи Свою милость. Пусть преображение Твое будет для меня знаком духовного и физического возрождения. Аминь.

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